Трек · 1981
Mulla menee hitaasti
Kusipää2021 · Сингл · Arjen Antisankarit
Tanssit Tippavaarassa2016 · Сингл · Eemeli
20 Suosikkia / Oho, sano Eemeli2002 · Альбом · Eemeli
Mulla menee hitaasti1980 · Сингл · Eemeli
Eemeli!1970 · Альбом · Eemeli
Huumoria 21962 · Альбом · Eemeli
Huumoria1962 · Альбом · Eemeli
Repe ja Eemeli1960 · Альбом · Eemeli
Oho! sano Eemeli1960 · Альбом · Eemeli
Kolme Eemeliä1959 · Альбом · Eemeli
Eemelin Eepee1958 · Альбом · Eemeli