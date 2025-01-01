Информация о правообладателе: Rocket
Трек · 1981
Välivetoboogie
Другие альбомы артиста
Himalajan Panttilainaamon Iltasoitto2014 · Альбом · Martti Innanen
(MM) Elsa, kohtalon lapsi - Borneolaisen passipoliisin 38 parempaa huuhaalaulua2011 · Альбом · Martti Innanen
Vasemman Puntin Salaisuus2010 · Альбом · Martti Innanen
Kytösavun laulu2006 · Сингл · Martti Innanen
Horolan Elinan ihmeelliset seikkailut!2004 · Альбом · Martti Innanen
20 Suosikkia / Elsa, kohtalon lapsi1996 · Альбом · Martti Innanen
Joe Smith Rasilian Satemetsässä1981 · Альбом · Martti Innanen
Kissantervaaja1980 · Альбом · Martti Innanen
Huuhaa Cabaré1980 · Альбом · Martti Innanen
Päreitä kainalossa1978 · Альбом · Martti Innanen
Martti Innanen1974 · Альбом · Martti Innanen
Huuliveikot1967 · Альбом · Juha Vainio
Rakkauden ja onnensatumaan täysivaltainen suurlähettiläs1967 · Альбом · Martti Innanen