Anita O'Day

Anita O'Day

Трек  ·  2015

Time After Time (Remastered)

Anita O'Day

Исполнитель

Anita O'Day

Трек Time After Time (Remastered)

#

Название

Альбом

1

Трек Time After Time (Remastered)

Time After Time (Remastered)

Anita O'Day

All Night in Music

4:07

Информация о правообладателе: Underground Inside Records

Другие альбомы артиста

Релиз Jazz Legends
Jazz Legends2024 · Сингл · Anita O'Day
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Сингл · Anita O'Day
Релиз Easy to Love
Easy to Love2023 · Альбом · Billie Holiday
Релиз Sing, Sing, Sing
Sing, Sing, Sing2023 · Сингл · Anita O'Day
Релиз ANITA O'DAY And Her Tears Flowed Like Wine
ANITA O'DAY And Her Tears Flowed Like Wine2023 · Альбом · Anita O'Day
Релиз An Evening With Anita O'Day
An Evening With Anita O'Day2023 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Ride On
Ride On2023 · Альбом · June Christy
Релиз Day Dream (Jazz Idols)
Day Dream (Jazz Idols)2023 · Альбом · June Christy
Релиз Cool Heat with Jimmy Giuffre
Cool Heat with Jimmy Giuffre2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Giants Of Jazz
Giants Of Jazz2022 · Сингл · Anita O'Day
Релиз Gotta Be Gettin'
Gotta Be Gettin'2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Kick It
Kick It2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Kick It (The Jezebel of Jazz)
Kick It (The Jezebel of Jazz)2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Mermaids
Mermaids2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Parrot
Parrot2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Boogie Blues
Boogie Blues2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Fruit Plate
Fruit Plate2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Five Famous Female Jazz Singers
Five Famous Female Jazz Singers2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Duet
Duet2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз In Black and White
In Black and White2022 · Альбом · Anita O'Day

Похожие артисты

Anita O'Day
Артист

Anita O'Day

Ella Fitzgerald
Артист

Ella Fitzgerald

Peggy Lee
Артист

Peggy Lee

Julie London
Артист

Julie London

Astrud Gilberto
Артист

Astrud Gilberto

Sarah Vaughan
Артист

Sarah Vaughan

Doris Day
Артист

Doris Day

Bing Crosby
Артист

Bing Crosby

Count Basie
Артист

Count Basie

Antonio Carlos Jobim
Артист

Antonio Carlos Jobim

Billie Holiday
Артист

Billie Holiday

Bobby Darin
Артист

Bobby Darin

Nelson Riddle & His Orchestra
Артист

Nelson Riddle & His Orchestra