Информация о правообладателе: TNA records
Трек · 1965
You Are My Sunshine
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Sweet Lorene2018 · Альбом · Jimmie Davis
Ramona2018 · Альбом · Jimmie Davis
Saturday Night2018 · Альбом · Jimmie Davis
Jealous2018 · Альбом · Jimmie Davis
Mary2018 · Альбом · Jimmie Davis
Someone Watching over You2016 · Альбом · Jimmie Davis
Rockin Blues2014 · Сингл · Jimmie Davis
Bang Bang2013 · Сингл · Jimmie Davis
100 Country Classics2011 · Альбом · Jimmie Davis
Best Of Jimmie Davis - Gospel Favorites2006 · Альбом · Jimmie Davis
Greatest Hits - Finest Performances1995 · Альбом · Jimmie Davis
Golden Hits Vol. 21978 · Альбом · Jimmie Davis
Walkin My Blues Away / Dating a Memory1976 · Альбом · Jimmie Davis
I Can`t Stand the Pain / Lay It on the Line1975 · Сингл · Jimmie Davis
Souvenirs of Yesterday1974 · Альбом · Jimmie Davis
Sunshine1965 · Альбом · Jimmie Davis