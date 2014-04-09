Информация о правообладателе: Best Mix Records
Трек · 2014
Du bist zu gut (Radio Cut)
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Classical Slumber Time For Children, Vol. 842021 · Сингл · Christine Schäfer
The Art of Christine Schäfer2020 · Альбом · Christine Schäfer
Symphonies of Life, Vol. 76 - Zemlinsky: Lyric Symphony2020 · Сингл · Christine Schäfer
Bach Cantatas2013 · Сингл · Christine Schäfer
Schoenberg: Pierrot Lunaire2012 · Сингл · Pierre Boulez
Arias2011 · Альбом · Christine Schäfer
Reimann, A.: Mendelssohn oder soll es Tod bedeuten? / String Quartet No. 32010 · Альбом · Aribert Reimann
Bach - Violin and Voice2009 · Сингл · Münchener Kammerorchester
Mahler: Symphony No. 4 (Live)2007 · Альбом · Christine Schäfer
Johann Sebastian Bach: Messe h-Moll / Mass in B Minor (BWV 232)2003 · Сингл · Deutsche Kammerakademie Neuss
Pierre Boulez: Pli selon Pli2002 · Сингл · Christine Schäfer
Debussy / Chausson: Mélodies2000 · Сингл · Christine Schäfer
Mozart: Concert Arias / Strauss, R.: Orchestral Songs1998 · Альбом · Claudio Abbado
Schoenberg: Pierrot Lunaire; Herzgewächse; Ode to Napoleon1998 · Сингл · Pierre Boulez
Othmar Schoeck: Lieder, Complete Edition, Vol. 11996 · Альбом · Wolfram Rieger