Ich krieg das Lachen nicht aus meinem Gesicht

2017 · Сингл · Die Schlagermafia

Very good for Hollywood

2014 · Сингл · Die Schlagermafia

Noch in 100 Jahren

2012 · Сингл · Die Schlagermafia

Wir sind jung, für immer jung

2011 · Сингл · Die Schlagermafia

Was macht der Hund auf dem Sofa (Sommer Mix 2011)

2011 · Альбом · Die Schlagermafia

Was macht der Hund auf dem Sofa (New Version)

2010 · Сингл · Die Schlagermafia

Was macht der Hund auf dem Sofa

2010 · Сингл · Die Schlagermafia

Herzilein

2008 · Сингл · Die Schlagermafia

Ich Find Dich Doof

2007 · Сингл · Die Schlagermafia

Ich Bin Nichts & Ich Kann Nichts