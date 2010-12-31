Информация о правообладателе: Fiesta Records
Трек · 2010
Was macht der Hund auf dem Sofa (New Version) [Radio Version mit Hundegebelle]
Другие альбомы артиста
Ich krieg das Lachen nicht aus meinem Gesicht2017 · Сингл · Die Schlagermafia
Very good for Hollywood2014 · Сингл · Die Schlagermafia
Noch in 100 Jahren2012 · Сингл · Die Schlagermafia
Wir sind jung, für immer jung2011 · Сингл · Die Schlagermafia
Was macht der Hund auf dem Sofa (Sommer Mix 2011)2011 · Альбом · Die Schlagermafia
Was macht der Hund auf dem Sofa (New Version)2010 · Сингл · Die Schlagermafia
Was macht der Hund auf dem Sofa2010 · Сингл · Die Schlagermafia
Herzilein2008 · Сингл · Die Schlagermafia
Ich Find Dich Doof2007 · Сингл · Die Schlagermafia
Ich Bin Nichts & Ich Kann Nichts2006 · Сингл · Die Schlagermafia