Информация о правообладателе: Fiesta Records
Трек · 2010
Servus, Grüzi und Hallo (Karaoke Version)
Другие альбомы артиста
Party Hits2019 · Альбом · Schnitte
Heute haun wir auf die Pauke2012 · Сингл · Schnitte
Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye (Fußball Version)2012 · Сингл · Schnitte
Karneval in Deutschland2011 · Сингл · Schnitte
Wir feien ohne Ende2011 · Альбом · Schnitte
So wie die Nase eine Mannes2009 · Сингл · Schnitte
Mädchen2009 · Сингл · Schnitte
Der Elefant Beim Après Ski2009 · Сингл · Schnitte
Sex Im Auto2009 · Сингл · Schnitte
Nie Wieder Alkohol2008 · Сингл · Schnitte
Nie Wieder Alkohol2008 · Сингл · Schnitte
Karneval in Deutschland2007 · Сингл · Schnitte
Oktoberfest in Bayern2007 · Сингл · Schnitte
Abgestürzt im Süden2007 · Сингл · Schnitte
Attacke!2006 · Сингл · Schnitte
So Schön Kann Doch Kein Mann Sein2006 · Сингл · Schnitte
Sweet Home Alabama2006 · Сингл · Schnitte
Der Längste Single Der Welt2006 · Сингл · Schnitte
Freibier2005 · Сингл · Schnitte