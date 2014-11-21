Информация о правообладателе: Voices & History Records
Трек · 2014
After New Year's Eve
Другие альбомы артиста
Rockin' West Texas! (The 1968 Recordings)2025 · Сингл · The Heartbeats
The Heartbeats - Vintage Cafè2021 · Альбом · The Heartbeats
After New Year's Eve2020 · Альбом · Harmony Grits
A Thousand Miles Away2020 · Альбом · Royaltones
The Heartbeats - Gold Collection2020 · Альбом · The Heartbeats
Heartbeats Selection2020 · Альбом · The Heartbeats
American Graffiti2020 · Альбом · The Clovers
Moh Maya2020 · Сингл · The Heartbeats
All The Best2019 · Альбом · The Heartbeats
White Cross Collection2017 · Альбом · The Heartbeats
Best Of2015 · Альбом · The Heartbeats
A Thousand Miles Away2014 · Альбом · The Heartbeats
Crazy for You2014 · Альбом · The Heartbeats
Legends Gold Collection (Remastered)2014 · Альбом · The Heartbeats
I Love Music - Only Original Recondings2014 · Альбом · The Heartbeats
The Diamond Collection (Original Recordings)2014 · Альбом · The Heartbeats
Santa Claus Is a Monster2013 · Сингл · Jeff Hershey
Munsters Theme2013 · Сингл · Jeff Hershey
Underground Classics2013 · Альбом · Jeff Hershey
Your Way2013 · Сингл · The Heartbeats