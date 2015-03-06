Информация о правообладателе: The Art Of Singing
Трек · 2015
Der süsse Kavalier: "Suchst du einen Freund" (Grainville, O'Connor)
Другие альбомы артиста
Leo Fall · der Süße kavalier highlights2023 · Сингл · Anny Schlemm
Rita Streich sings Johann strauss jr.2023 · Сингл · Rita Streich
Classical Slumber Time For Children, Vol. 792021 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Fall: Der süsse Kavalier2015 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Künneke: Traumland (Querschnitt)2015 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Bruno: Der Orlow2015 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Ihlau: Das Zauberschloss (Querschnitt)2015 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Lehar: Paganini2015 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Lehár: Paganini2015 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Kálmán: Die Csardasfürstin2014 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Kálmán: Die Zirkusprinzessin2014 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Strauss: Karneval in Rom2014 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Abraham: Viktoria und ihr Husar2014 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Spoliansky: Zwei Krawatten (Querschnitt)2014 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Zeller: Der Vogelhändler2014 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Straus: Ein Walzertraum2014 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Offenbach: Der Ehemann vor der Tür2014 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Jessel: Schwarzwaldmädel2014 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Fall: Der süsse Kavalier2014 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Lehár: Das Land des Lächelns2014 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester