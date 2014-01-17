О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Информация о правообладателе: Voices & History Records

Другие альбомы артиста

Релиз This Train
This Train2024 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe
Релиз Sister Rosetta Tharpe
Sister Rosetta Tharpe2023 · Альбом · The Gospel Tabernacle Choir And Players
Релиз Rock Me
Rock Me2023 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe
Релиз Rock Me
Rock Me2023 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe
Релиз Complete Sister Rosetta Tharpe, Vol. 4: 1951-1953
Complete Sister Rosetta Tharpe, Vol. 4: 1951-19532023 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe
Релиз Complete Sister Rosetta Tharpe, Vol. 3: 1947-1951
Complete Sister Rosetta Tharpe, Vol. 3: 1947-19512023 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe
Релиз Sister on Tour
Sister on Tour2022 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe
Релиз Let It Shine
Let It Shine2022 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe
Релиз Everytime I Feel The Spirit
Everytime I Feel The Spirit2022 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe
Релиз Sing and Shout
Sing and Shout2022 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe
Релиз Have a Little Talk with Jesus
Have a Little Talk with Jesus2022 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe
Релиз Where You There When They Crucified My Lord
Where You There When They Crucified My Lord2022 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe
Релиз Two Little Fishes And Five Loaves Of Bread
Two Little Fishes And Five Loaves Of Bread2022 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe
Релиз Down By The Riverside
Down By The Riverside2022 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe
Релиз Just A Closer Walk With Three
Just A Closer Walk With Three2022 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe
Релиз My Journey To The Sky
My Journey To The Sky2022 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe
Релиз What Is the Soul of Man
What Is the Soul of Man2022 · Альбом · the Sam Price Trio
Релиз Trouble in Mind
Trouble in Mind2021 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe
Релиз Complete Gospel Truth
Complete Gospel Truth2021 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe
Релиз Bring Back Those Happy Days
Bring Back Those Happy Days2021 · Альбом · Sister Rosetta Tharpe

Похожие артисты

Sister Rosetta Tharpe
Артист

Sister Rosetta Tharpe

Billys Band
Артист

Billys Band

Гавриил Лубнин
Артист

Гавриил Лубнин

Thorbjørn Risager
Артист

Thorbjørn Risager

Tina Arena
Артист

Tina Arena

Muddy Waters
Артист

Muddy Waters

Мама Не Узнает
Артист

Мама Не Узнает

Хлопок
Артист

Хлопок

John Lee Hooker
Артист

John Lee Hooker

The Black Tornado
Артист

The Black Tornado

стёпа осьмой
Артист

стёпа осьмой

Willie Dixon
Артист

Willie Dixon

Blues Delight
Артист

Blues Delight