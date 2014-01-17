Информация о правообладателе: Voices & History Records
Трек · 2014
The Ball Game
Wynona Carr 1955 / 1959 Hits2018 · Альбом · Sister Wynona Carr
I Gotta Stand Tall2015 · Альбом · Orchestra Neal Hefti
Jump Jack, Jump!2015 · Альбом · Sister Wynona Carr
The Ultimate Collection2013 · Альбом · Sister Wynona Carr
The Female Little Richard - The Best Of2010 · Альбом · Sister Wynona Carr
Jump Jack Jump!1993 · Альбом · Sister Wynona Carr
Dragnet For Jesus1992 · Альбом · Sister Wynona Carr
The Ball Game / Til the Well Runs Dry1962 · Сингл · Sister Wynona Carr
Touch and Go / Please Mr. Jailer1961 · Сингл · Sister Wynona Carr
Jump Sister!1957 · Альбом · Sister Wynona Carr
Should I Ever Love Again1956 · Сингл · Sister Wynona Carr