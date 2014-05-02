Трек · 2014
Dis moi
Информация о правообладателе: Unforgettable Songs Records
Dis-moi, toi qui ne crois en rien de rien
Dis-moi, toi qui vis tout seul comme un chien
Comment peux-tu comprendre mon coeur
Et me reprocher mes larmes
Dis-moi, crois-tu qu'à vivre comme un fou
