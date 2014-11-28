О нас

Информация о правообладателе: Jazzaranda Records

Другие альбомы артиста

Релиз Wonderful Christmas Night
Wonderful Christmas Night2016 · Альбом · Brazilian Love Affair Project
Релиз Les Mysteres de Rio (Expanded Edition)
Les Mysteres de Rio (Expanded Edition)2016 · Альбом · Brazilian Love Affair Project
Релиз Jingle Bells
Jingle Bells2015 · Альбом · Brazilian Love Affair Project
Релиз Brazilian Love Affair
Brazilian Love Affair2015 · Альбом · Brazilian Love Affair Project
Релиз Romantic Christmas (Bossa)
Romantic Christmas (Bossa)2014 · Сингл · Brazilian Love Affair Project
Релиз João Gilberto Lounge Moments
João Gilberto Lounge Moments2014 · Альбом · João Gilberto
Релиз Estate
Estate2013 · Альбом · Brazilian Love Affair Project
Релиз Happy Christmas to You (Christmas Carols in Bossa Nova)
Happy Christmas to You (Christmas Carols in Bossa Nova)2012 · Альбом · Brazilian Love Affair Project
Релиз All I Want for Christmas Is You (Bossa Nova Christmas)
All I Want for Christmas Is You (Bossa Nova Christmas)2012 · Альбом · Brazilian Love Affair Project
Релиз Christmas Time Is Here (A Bossa Nova Christmas)
Christmas Time Is Here (A Bossa Nova Christmas)2012 · Альбом · Brazilian Love Affair Project
Релиз Christmas Paradise
Christmas Paradise2011 · Альбом · Brazilian Love Affair Project
Релиз Les mysteres de rio
Les mysteres de rio2009 · Альбом · Brazilian Love Affair Project

