Информация о правообладателе: All Time Records
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Great Classics
Great Classics2013 · Альбом · Pérez Prado & Rosemary Clooney
Релиз Peréz and Rosemary
Peréz and Rosemary2013 · Альбом · Pérez Prado & Rosemary Clooney
Релиз A Touch of Tabasco (Remastered)
A Touch of Tabasco (Remastered)2013 · Альбом · Pérez Prado & Rosemary Clooney
Релиз Music Makers
Music Makers2011 · Альбом · Pérez Prado & Rosemary Clooney

Похожие артисты

Pérez Prado & Rosemary Clooney
Артист

Pérez Prado & Rosemary Clooney

Louis Armstrong
Артист

Louis Armstrong

Ray Charles
Артист

Ray Charles

Ella Fitzgerald
Артист

Ella Fitzgerald

Dean Martin
Артист

Dean Martin

Perry Como
Артист

Perry Como

Glenn Miller
Артист

Glenn Miller

Chubby Checker
Артист

Chubby Checker

Sarah Vaughan
Артист

Sarah Vaughan

Benny Goodman
Артист

Benny Goodman

The All Stars
Артист

The All Stars

Stan Kenton
Артист

Stan Kenton

Sammy Davis Jr.
Артист

Sammy Davis Jr.