Информация о правообладателе: Berlin Classics

Другие альбомы артиста

Релиз Sauer: Piano Concerto No. 1 in E Minor - Ansorge: Piano Concerto in F Major, Op. 28
Sauer: Piano Concerto No. 1 in E Minor - Ansorge: Piano Concerto in F Major, Op. 282025 · Альбом · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Релиз Schnittke: Film Music, Vol. 6
Schnittke: Film Music, Vol. 62024 · Альбом · Владимир Михайлович Юровский
Релиз Parisienne
Parisienne2024 · Альбом · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Релиз Liszt: Wanderer Fantasy, S. 366 (After Schubert, D. 760) [Arr. Tamir for 2 Pianos & Orchestra]: II. Adagio
Liszt: Wanderer Fantasy, S. 366 (After Schubert, D. 760) [Arr. Tamir for 2 Pianos & Orchestra]: II. Adagio2024 · Сингл · Franz Liszt
Релиз Mendelssohn, Moscheles: Fantaisie & Variations on a Theme by Weber, MWV O9: III. Finale
Mendelssohn, Moscheles: Fantaisie & Variations on a Theme by Weber, MWV O9: III. Finale2024 · Сингл · Felix Mendelssohn
Релиз Chopin: Piano Concerto No. 2 in F Minor, Op. 21
Chopin: Piano Concerto No. 2 in F Minor, Op. 212024 · Сингл · Eugen Jochum
Релиз Boulanger, Fauré, Hahn
Boulanger, Fauré, Hahn2024 · Альбом · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Релиз Mahler: Symphony No. 7 in E Minor
Mahler: Symphony No. 7 in E Minor2023 · Альбом · Gustav Mahler
Релиз Henze: Symphonies No. 7 & 8
Henze: Symphonies No. 7 & 82023 · Альбом · Hans Werner Henze
Релиз Hans Sommer: Orchestral Songs
Hans Sommer: Orchestral Songs2022 · Альбом · Hans Sommer
Релиз Humperdinck: Der Blaue Vogel (Concert Version Ed. S. Tast)
Humperdinck: Der Blaue Vogel (Concert Version Ed. S. Tast)2022 · Альбом · Engelbert Humperdinck
Релиз Fairy Tales and Legends
Fairy Tales and Legends2022 · Альбом · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Релиз Winterberg: Orchestral Works
Winterberg: Orchestral Works2022 · Альбом · Hans Winterberg
Релиз Brahms: Double Concerto for Violin and Cello in A minor, Op. 102
Brahms: Double Concerto for Violin and Cello in A minor, Op. 1022022 · Альбом · Janos Starker
Релиз Wolf-Ferrari: Intermezzi und Ouvertüren / Streicherserenade
Wolf-Ferrari: Intermezzi und Ouvertüren / Streicherserenade2022 · Сингл · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Релиз Janáček: Sinfonietta & Taras Bulba
Janáček: Sinfonietta & Taras Bulba2022 · Сингл · Heinz Schunk
Релиз Dukas: Der Zauberlehrling - Saint-Saëns: Totentanz - Milhaud: Die Erschaffung der Welt - Enescu: Rumänische Rhapsodie No. 1 - De Falla: Feuertanz
Dukas: Der Zauberlehrling - Saint-Saëns: Totentanz - Milhaud: Die Erschaffung der Welt - Enescu: Rumänische Rhapsodie No. 1 - De Falla: Feuertanz2022 · Сингл · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Релиз Wagner: Sinfonie C-Dur / Siegfried-Idyll
Wagner: Sinfonie C-Dur / Siegfried-Idyll2022 · Сингл · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Релиз Tschaikowski: Schwanensee (Highlights)
Tschaikowski: Schwanensee (Highlights)2022 · Сингл · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Релиз Tschaikowski: Der Nußknacker (Highlights)
Tschaikowski: Der Nußknacker (Highlights)2022 · Сингл · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

