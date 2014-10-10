О нас

Информация о правообладателе: Berlin Classics

Релиз Bruckner: Symphony No. 6 in A Major, WAB 106 (Live)
Bruckner: Symphony No. 6 in A Major, WAB 106 (Live)2022 · Альбом · Anton Bruckner
Релиз Bruckner: Symphony No. 7 in E Major, WAB 107 (1885 Version, Gutmann Edition)
Bruckner: Symphony No. 7 in E Major, WAB 107 (1885 Version, Gutmann Edition)2022 · Альбом · Anton Bruckner
Релиз Bruckner: Symphony No. 5 in B-Flat Major, WAB 105 "Phantastische" (Live)
Bruckner: Symphony No. 5 in B-Flat Major, WAB 105 "Phantastische" (Live)2022 · Альбом · Anton Bruckner
Релиз Bruckner: Symphony No. 8 in C Minor, WAB 108 "Apocalyptic" (1890 Version)
Bruckner: Symphony No. 8 in C Minor, WAB 108 "Apocalyptic" (1890 Version)2022 · Альбом · Anton Bruckner
Релиз Shostakovich: Symphony No. 4 in C Minor, Op. 43
Shostakovich: Symphony No. 4 in C Minor, Op. 432022 · Сингл · Дмитрий Дмитриевич Шостакович
Релиз Shostakovich: Symphony No. 6 in B Minor, Op. 54 (Live)
Shostakovich: Symphony No. 6 in B Minor, Op. 54 (Live)2022 · Сингл · Дмитрий Дмитриевич Шостакович
Релиз Bruckner: Symphony No. 3 in D Minor, WAB 103 "Wagner" (1873 Version)
Bruckner: Symphony No. 3 in D Minor, WAB 103 "Wagner" (1873 Version)2022 · Альбом · Anton Bruckner
Релиз Mahler: Symphony No. 4 in G Major
Mahler: Symphony No. 4 in G Major2022 · Альбом · Gustav Mahler
Релиз Shostakovich: Symphony No. 7 in C Major, Op. 60 "Leningrad" (Live)
Shostakovich: Symphony No. 7 in C Major, Op. 60 "Leningrad" (Live)2022 · Альбом · Дмитрий Дмитриевич Шостакович
Релиз Brahms: Ein deutsches Requiem, Op. 45
Brahms: Ein deutsches Requiem, Op. 452017 · Альбом · Johannes Brahms
Релиз Orff: Die Kluge
Orff: Die Kluge2016 · Альбом · Carl Orff
Релиз Chants de chasseurs allemands (Mono Version)
Chants de chasseurs allemands (Mono Version)2016 · Альбом · Bläsergruppe des Rundfunk-Sinfonieorchesters Leipzig
Релиз Rossini: Guillaume Tell (William Tell) (Sung in German) (1953)
Rossini: Guillaume Tell (William Tell) (Sung in German) (1953)2015 · Альбом · Gioachino Rossini
Релиз Wagner-Régeny: Die Bürger von Calais (Live 1958)
Wagner-Régeny: Die Bürger von Calais (Live 1958)2015 · Альбом · Herbert Kegel
Релиз Wagner: Tannhäuser
Wagner: Tannhäuser2014 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Kálmán: Gräfin Mariza
Kálmán: Gräfin Mariza2011 · Альбом · rundfunk-sinfonieorchester Leipzig
Релиз Choral Music (100 Masterpieces)
Choral Music (100 Masterpieces)2007 · Альбом · Various Artists
Релиз Grieg, E.: From Holberg's Time / Sibelius, J.: Karelia Suite / Finlandia / Valse Triste / Suite Champetre
Grieg, E.: From Holberg's Time / Sibelius, J.: Karelia Suite / Finlandia / Valse Triste / Suite Champetre2004 · Альбом · Various Artists
Релиз Classic Moods - Mozart, W.A. / Silcher, F. / Schubert, F. / Mendelssohn, Felix / Haydn, F.J. / Bruckner, A. / Brahms, J. / Bruch, M.
Classic Moods - Mozart, W.A. / Silcher, F. / Schubert, F. / Mendelssohn, Felix / Haydn, F.J. / Bruckner, A. / Brahms, J. / Bruch, M.2004 · Альбом · Various Artists
Релиз Sunset Classics
Sunset Classics2004 · Альбом · Various Artists

