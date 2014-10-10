О нас

Информация о правообладателе: Berlin Classics

Другие альбомы артиста

Релиз Die Geschopfe des prometheus op. 43
Die Geschopfe des prometheus op. 432025 · Альбом · Karl-Heinz Schröter
Релиз Musik zu einem Ritterballet WoO 1
Musik zu einem Ritterballet WoO 12025 · Альбом · Staatskapelle Berlin
Релиз Staatskapelle Berlin Legendary Eterna Recordings
Staatskapelle Berlin Legendary Eterna Recordings2020 · Сингл · Otmar Suitner
Релиз Beethoven: Unknown Masterworks, Vol. 5
Beethoven: Unknown Masterworks, Vol. 52019 · Сингл · Friedemann Batzel
Релиз Bruckner: Symphony No.5 in B-Flat Major, WAB 105
Bruckner: Symphony No.5 in B-Flat Major, WAB 1052017 · Альбом · Gunther Herbig
Релиз Brahms: Complete Symphonies
Brahms: Complete Symphonies2017 · Сингл · Berliner Sinfonie Orchester
Релиз Brahms: A German Requiem Op 45 1-7
Brahms: A German Requiem Op 45 1-72012 · Альбом · Gunther Herbig
Релиз Chatman, S.: Proud Music of the Storm
Chatman, S.: Proud Music of the Storm2012 · Альбом · Stephen Chatman
Релиз Baby's First Bach
Baby's First Bach2009 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Релиз Baby's First Mozart
Baby's First Mozart2009 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Weber: 2 Concertos, Concertino for Clarinet
Weber: 2 Concertos, Concertino for Clarinet2009 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз Reimann: Zyklus / Kumi Ori / Die Pole Sind in Uns
Reimann: Zyklus / Kumi Ori / Die Pole Sind in Uns2007 · Альбом · Aribert Reimann
Релиз Strauss: Don Juan / Macbeth / Tod und Verklärung
Strauss: Don Juan / Macbeth / Tod und Verklärung1995 · Альбом · Gunther Herbig
Релиз Brahms: Academic Festival Overture - Symphony No.1
Brahms: Academic Festival Overture - Symphony No.11992 · Альбом · Johannes Brahms
Релиз Crusell, Kozeluch, Krommer: Clarinet Concertos
Crusell, Kozeluch, Krommer: Clarinet Concertos1991 · Сингл · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз Goldene Operette / Der Bettelstudent - Großer Querschnitt
Goldene Operette / Der Bettelstudent - Großer Querschnitt1988 · Альбом · Peter Schreier
Релиз Schönberg: Fünf Orchesterstücke / Variationen für Orchester
Schönberg: Fünf Orchesterstücke / Variationen für Orchester1986 · Сингл · Gunther Herbig
Релиз Franck: Symphonische Variationen / Françaix: Concertino für Klavier und Orchester / de Falla: Nächte in spanischen Gärten
Franck: Symphonische Variationen / Françaix: Concertino für Klavier und Orchester / de Falla: Nächte in spanischen Gärten1985 · Сингл · Berliner Sinfonie Orchester
Релиз Mahler: Fünf Lieder nach Friedrich Rückert / Vier Lieder aus "Des Knaben Wunderhorn"
Mahler: Fünf Lieder nach Friedrich Rückert / Vier Lieder aus "Des Knaben Wunderhorn"1984 · Сингл · Otmar Suitner
Релиз Brahms: Sinfonie No. 3 / Haydn-Variationen
Brahms: Sinfonie No. 3 / Haydn-Variationen1982 · Сингл · Berliner Sinfonie Orchester

