О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Berlin Classics

Другие альбомы артиста

Релиз MOZART, W.A.: Piano Concertos Nos. 9 and 11 (Schmidt, Dresden Philharmonic, Masur)
MOZART, W.A.: Piano Concertos Nos. 9 and 11 (Schmidt, Dresden Philharmonic, Masur)1978 · Сингл · Kurt Masur & Dresden Philharmonic Orchestra
Релиз MOZART, W.A.: Piano Concertos Nos. 12 and 13 / Rondo, K. 386 (Schmidt, Dresden Philharmonic, Masur)
MOZART, W.A.: Piano Concertos Nos. 12 and 13 / Rondo, K. 386 (Schmidt, Dresden Philharmonic, Masur)1977 · Сингл · Kurt Masur & Dresden Philharmonic Orchestra
Релиз Mozart: Piano Concerto No. 12 - Haydn: Symphony No. 102
Mozart: Piano Concerto No. 12 - Haydn: Symphony No. 1021977 · Сингл · Kurt Masur & Dresden Philharmonic Orchestra
Релиз Mozart: Piano Concertos Nos. 14 and 15
Mozart: Piano Concertos Nos. 14 and 151976 · Сингл · Kurt Masur & Dresden Philharmonic Orchestra
Релиз MOZART, W.A.: Piano Concertos Nos. 16 and 17 (Schmidt, Dresden Philharmonic, Masur)
MOZART, W.A.: Piano Concertos Nos. 16 and 17 (Schmidt, Dresden Philharmonic, Masur)1976 · Сингл · Kurt Masur & Dresden Philharmonic Orchestra
Релиз Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concertos Nos. 26 and 27 (Schmidt, Dresden Philharmonic, Masur)
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concertos Nos. 26 and 27 (Schmidt, Dresden Philharmonic, Masur)1974 · Сингл · Kurt Masur & Dresden Philharmonic Orchestra
Релиз Mozart: The Piano Concertos & Rondos
Mozart: The Piano Concertos & Rondos1972 · Сингл · Kurt Masur & Dresden Philharmonic Orchestra
Релиз MOZART, W.A.: Piano Concertos Nos. 24 and 25 (Schmidt, Dresden Philharmonic, Masur)
MOZART, W.A.: Piano Concertos Nos. 24 and 25 (Schmidt, Dresden Philharmonic, Masur)1972 · Сингл · Kurt Masur & Dresden Philharmonic Orchestra
Релиз Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concertos Nos. 20 and 21 (Schmidt, Dresden Philharmonic, Masur)
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concertos Nos. 20 and 21 (Schmidt, Dresden Philharmonic, Masur)1972 · Сингл · Kurt Masur & Dresden Philharmonic Orchestra
Релиз MOZART, W.A.: Piano Concertos Nos. 22 and 23 (Schmidt, Dresden Philharmonic, Masur)
MOZART, W.A.: Piano Concertos Nos. 22 and 23 (Schmidt, Dresden Philharmonic, Masur)1972 · Сингл · Kurt Masur & Dresden Philharmonic Orchestra
Релиз Shostakovich: Violin Concerto No. 1 - Prokofiev: Symphony No. 1 "Symphonie Classique"
Shostakovich: Violin Concerto No. 1 - Prokofiev: Symphony No. 1 "Symphonie Classique"1970 · Сингл · Kurt Masur & Dresden Philharmonic Orchestra

Похожие артисты

Kurt Masur & Dresden Philharmonic Orchestra
Артист

Kurt Masur & Dresden Philharmonic Orchestra

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож