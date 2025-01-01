О нас

Информация о правообладателе: Berlin Classics

Другие альбомы артиста

Релиз J.S. Bach: Orchestral Sinfonias
J.S. Bach: Orchestral Sinfonias2023 · Сингл · Dresdner Philharmonie
Релиз The Recorder in Bach's Music
The Recorder in Bach's Music2023 · Сингл · Andrea Coen
Релиз Wolf-Ferrari: Intermezzi und Ouvertüren / Streicherserenade
Wolf-Ferrari: Intermezzi und Ouvertüren / Streicherserenade2022 · Сингл · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Релиз Guten Abend, schön Abend / Stille Nacht
Guten Abend, schön Abend / Stille Nacht2021 · Сингл · Kammerorchester Berlin
Релиз Leise rieselt der Schnee / O du fröhliche
Leise rieselt der Schnee / O du fröhliche2021 · Сингл · Rundfunk Kinderchor Berlin
Релиз Beethoven: Unknown Masterworks, Vol. 5
Beethoven: Unknown Masterworks, Vol. 52019 · Сингл · Friedemann Batzel
Релиз Beethoven: Unknown Masterworks, Vol. 3
Beethoven: Unknown Masterworks, Vol. 32019 · Сингл · Kammerorchester Berlin
Релиз Angerer: Symphonie des jouets (Formerly Attributed to Leopold Mozart or Joseph Haydn, Mono Version)
Angerer: Symphonie des jouets (Formerly Attributed to Leopold Mozart or Joseph Haydn, Mono Version)2016 · Сингл · Kammerorchester Berlin
Релиз Handel: Doppelchöriges Orchesterkonzert No. 2, HWV 333 (Arranged by Max Seiffert, Mono Version)
Handel: Doppelchöriges Orchesterkonzert No. 2, HWV 333 (Arranged by Max Seiffert, Mono Version)2016 · Альбом · Kammerorchester Berlin
Релиз Handel: Concertos pour orchestre à double chœur, HWV 333 & 334 (Mono Version)
Handel: Concertos pour orchestre à double chœur, HWV 333 & 334 (Mono Version)2016 · Альбом · Kammerorchester Berlin
Релиз Mozart: Une plaisanterie musicale, K. 522 (Mono Version)
Mozart: Une plaisanterie musicale, K. 522 (Mono Version)2015 · Сингл · Kammerorchester Berlin
Релиз Bach: Concertos brandebourgeois Nos. 1 - 3 (Mono Version)
Bach: Concertos brandebourgeois Nos. 1 - 3 (Mono Version)2015 · Альбом · Herbert Haarth
Релиз Bach: Concertos brandebourgeois, vol. 1 (Mono Version)
Bach: Concertos brandebourgeois, vol. 1 (Mono Version)2015 · Альбом · Herbert Haarth
Релиз Bach: Concertos brandebourgeois, vol. 2 (Mono Version)
Bach: Concertos brandebourgeois, vol. 2 (Mono Version)2015 · Альбом · Herbert Haarth
Релиз Mozart: Symphonie No. 32 - Wassenaer: Concerto armonico No. 4 (Mono Version)
Mozart: Symphonie No. 32 - Wassenaer: Concerto armonico No. 4 (Mono Version)2015 · Альбом · Kammerorchester Berlin
Релиз Handel: Double concerto, HWV 333 & Concerto grosso, Op. 6 No. 5, HWV 323 (Mono Version)
Handel: Double concerto, HWV 333 & Concerto grosso, Op. 6 No. 5, HWV 323 (Mono Version)2015 · Альбом · Kammerorchester Berlin
Релиз Angerer: Symphonie des jouets (Formerly Attibuted to Leopold Mozart or Joseph Haydn, Mono Version)
Angerer: Symphonie des jouets (Formerly Attibuted to Leopold Mozart or Joseph Haydn, Mono Version)2015 · Сингл · Kammerorchester Berlin
Релиз Angerer: Symphonie des jouets (Formerly Attributed to Joseph Haydn and Leopold Mozart, Stereo Version)
Angerer: Symphonie des jouets (Formerly Attributed to Joseph Haydn and Leopold Mozart, Stereo Version)2015 · Сингл · Kammerorchester Berlin
Релиз Bach: Concertos brandebourgeois Nos. 4 - 6 (Mono Version)
Bach: Concertos brandebourgeois Nos. 4 - 6 (Mono Version)2015 · Альбом · Herbert Haarth
Релиз Bach: Concertos brandebourgeois Nos. 2 & 5 (Mono Version)
Bach: Concertos brandebourgeois Nos. 2 & 5 (Mono Version)2015 · Альбом · Hans von Benda

Похожие артисты

Kammerorchester Berlin
Артист

Kammerorchester Berlin

Елена Камбурова
Артист

Елена Камбурова

АРТ-ГРУППА LARGO
Артист

АРТ-ГРУППА LARGO

Государственный симфонический оркестр СССР
Артист

Государственный симфонический оркестр СССР

Ildar Abdrazakov
Артист

Ildar Abdrazakov

Санкт-Петербургский Государственный детский музыкальный театр Карамболь
Артист

Санкт-Петербургский Государственный детский музыкальный театр Карамболь

Алексей Рыбников
Артист

Алексей Рыбников

Галина Беседина
Артист

Галина Беседина

Сергей Тараненко
Артист

Сергей Тараненко

Праздничный хор Свято-Елисаветинского монастыря
Артист

Праздничный хор Свято-Елисаветинского монастыря

Инструментальный ансамбль п/у Юрия Силантьева
Артист

Инструментальный ансамбль п/у Юрия Силантьева

Олег Аккуратов
Артист

Олег Аккуратов

Мария Максакова
Артист

Мария Максакова