Информация о правообладателе: Berlin Classics
Трек · 1963
Overture (Suite) No. 2 in B Minor, BWV 1067: V. Polonaise - Double
Другие альбомы артиста
J.S. Bach: Orchestral Sinfonias2023 · Сингл · Dresdner Philharmonie
The Recorder in Bach's Music2023 · Сингл · Andrea Coen
Wolf-Ferrari: Intermezzi und Ouvertüren / Streicherserenade2022 · Сингл · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Guten Abend, schön Abend / Stille Nacht2021 · Сингл · Kammerorchester Berlin
Leise rieselt der Schnee / O du fröhliche2021 · Сингл · Rundfunk Kinderchor Berlin
Beethoven: Unknown Masterworks, Vol. 52019 · Сингл · Friedemann Batzel
Beethoven: Unknown Masterworks, Vol. 32019 · Сингл · Kammerorchester Berlin
Angerer: Symphonie des jouets (Formerly Attributed to Leopold Mozart or Joseph Haydn, Mono Version)2016 · Сингл · Kammerorchester Berlin
Handel: Doppelchöriges Orchesterkonzert No. 2, HWV 333 (Arranged by Max Seiffert, Mono Version)2016 · Альбом · Kammerorchester Berlin
Handel: Concertos pour orchestre à double chœur, HWV 333 & 334 (Mono Version)2016 · Альбом · Kammerorchester Berlin
Mozart: Une plaisanterie musicale, K. 522 (Mono Version)2015 · Сингл · Kammerorchester Berlin
Bach: Concertos brandebourgeois Nos. 1 - 3 (Mono Version)2015 · Альбом · Herbert Haarth
Bach: Concertos brandebourgeois, vol. 1 (Mono Version)2015 · Альбом · Herbert Haarth
Bach: Concertos brandebourgeois, vol. 2 (Mono Version)2015 · Альбом · Herbert Haarth
Mozart: Symphonie No. 32 - Wassenaer: Concerto armonico No. 4 (Mono Version)2015 · Альбом · Kammerorchester Berlin
Handel: Double concerto, HWV 333 & Concerto grosso, Op. 6 No. 5, HWV 323 (Mono Version)2015 · Альбом · Kammerorchester Berlin
Angerer: Symphonie des jouets (Formerly Attibuted to Leopold Mozart or Joseph Haydn, Mono Version)2015 · Сингл · Kammerorchester Berlin
Angerer: Symphonie des jouets (Formerly Attributed to Joseph Haydn and Leopold Mozart, Stereo Version)2015 · Сингл · Kammerorchester Berlin
Bach: Concertos brandebourgeois Nos. 4 - 6 (Mono Version)2015 · Альбом · Herbert Haarth
Bach: Concertos brandebourgeois Nos. 2 & 5 (Mono Version)2015 · Альбом · Hans von Benda