О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Woody Herman

Woody Herman

Трек  ·  2014

At the Woodchopper's Ball

Woody Herman

Исполнитель

Woody Herman

Трек At the Woodchopper's Ball

#

Название

Альбом

1

Трек At the Woodchopper's Ball

At the Woodchopper's Ball

Woody Herman

Steps

3:27

Информация о правообладателе: Hits Forever Records

Другие альбомы артиста

Релиз The History of Christmas Songs
The History of Christmas Songs2023 · Альбом · Bing Crosby
Релиз Blues Groove
Blues Groove2023 · Сингл · Woody Herman
Релиз Five Famous jazz Clarinettist
Five Famous jazz Clarinettist2022 · Альбом · Benny Goodman
Релиз Movie Songs
Movie Songs2022 · Альбом · Woody Herman
Релиз Arrows in the Gale
Arrows in the Gale2022 · Альбом · Woody Herman
Релиз Woody Herman '58
Woody Herman '582021 · Альбом · Woody Herman
Релиз A Happy New Year
A Happy New Year2021 · Альбом · Woody Herman
Релиз Christmas In The Old Home
Christmas In The Old Home2021 · Альбом · Woody Herman
Релиз Under The Christmas Tree
Under The Christmas Tree2021 · Альбом · Woody Herman
Релиз Music Hall
Music Hall2021 · Альбом · Woody Herman
Релиз St. Nicholas - For Young Folks
St. Nicholas - For Young Folks2021 · Альбом · Woody Herman
Релиз Last Night
Last Night2021 · Альбом · Woody Herman
Релиз The Story of the Rose
The Story of the Rose2021 · Альбом · Woody Herman
Релиз When the Swallows come again
When the Swallows come again2021 · Альбом · Woody Herman
Релиз Yacht Club
Yacht Club2021 · Альбом · Woody Herman
Релиз The Blue Train
The Blue Train2021 · Альбом · Woody Herman
Релиз My Lovely Sea
My Lovely Sea2021 · Альбом · Woody Herman
Релиз Music Bar
Music Bar2021 · Альбом · Woody Herman
Релиз Only Music
Only Music2021 · Альбом · Woody Herman
Релиз Timeout Music
Timeout Music2021 · Альбом · Woody Herman

Похожие артисты

Woody Herman
Артист

Woody Herman

John Coltrane
Артист

John Coltrane

Duke Ellington
Артист

Duke Ellington

The Dave Brubeck Quartet
Артист

The Dave Brubeck Quartet

Dave Brubeck
Артист

Dave Brubeck

Charlie Parker
Артист

Charlie Parker

Paul Desmond
Артист

Paul Desmond

Cannonball Adderley
Артист

Cannonball Adderley

Dizzy Gillespie
Артист

Dizzy Gillespie

Bob Brookmeyer
Артист

Bob Brookmeyer

Charles Mingus
Артист

Charles Mingus

The Jazz Messengers
Артист

The Jazz Messengers

Wynton Marsalis
Артист

Wynton Marsalis