Информация о правообладателе: Corona Classic Collection

Другие альбомы артиста

Релиз Schumann: Lied Edition
Schumann: Lied Edition2023 · Сингл · Norman Shetler
Релиз Lieder zur Weihnacht
Lieder zur Weihnacht2021 · Сингл · Norman Shetler
Релиз The Erlkings - Die schöne Müllerin
The Erlkings - Die schöne Müllerin2018 · Альбом · Franz Schubert
Релиз Müller/Schubert (Arr. Rummel): Winterreise [Live]
Müller/Schubert (Arr. Rummel): Winterreise [Live]2011 · Сингл · Martin Rummel
Релиз Schubert: Die schöne Müllerin
Schubert: Die schöne Müllerin1987 · Альбом · Franz Schubert
Релиз Schubert: Die schöne Müllerin
Schubert: Die schöne Müllerin1987 · Сингл · Norman Shetler
Релиз Schubert: Lieder nach Matthisson, Stolberg, Claudius, Schubart und Salis
Schubert: Lieder nach Matthisson, Stolberg, Claudius, Schubart und Salis1985 · Альбом · Franz Schubert
Релиз Schubert: Lieder nach Matthisson, Stolberg, Claudius, Schubart und Salis
Schubert: Lieder nach Matthisson, Stolberg, Claudius, Schubart und Salis1985 · Сингл · Siegfried Lorenz
Релиз Theo Adam singt Lieder von Richard Strauss
Theo Adam singt Lieder von Richard Strauss1984 · Альбом · Richard Strauss
Релиз Theo Adam singt Lieder von Richard Strauss
Theo Adam singt Lieder von Richard Strauss1984 · Сингл · Theo Adam
Релиз Schubert: Lieder nach Mayrhofer
Schubert: Lieder nach Mayrhofer1982 · Альбом · Franz Schubert
Релиз Schubert: Lieder nach Mayrhofer
Schubert: Lieder nach Mayrhofer1982 · Сингл · Siegfried Lorenz
Релиз Strauss: Krämerspiegel (ausgewählte Lieder)
Strauss: Krämerspiegel (ausgewählte Lieder)1981 · Сингл · Norman Shetler
Релиз Robert Schumann: Album fur die Jugend, Parts 1 and 2 (Shetler)
Robert Schumann: Album fur die Jugend, Parts 1 and 2 (Shetler)1980 · Сингл · Norman Shetler
Релиз Schumann: Album for the Young
Schumann: Album for the Young1980 · Альбом · Robert Schumann
Релиз Schumann: Album für die Jugend
Schumann: Album für die Jugend1980 · Сингл · Norman Shetler
Релиз Schubert: Lieder nach Schiller
Schubert: Lieder nach Schiller1978 · Сингл · Siegfried Lorenz
Релиз Schumann: Scenes of Childhood, Flower Piece, 3 Romances & Arabeske
Schumann: Scenes of Childhood, Flower Piece, 3 Romances & Arabeske1976 · Альбом · Robert Schumann
Релиз Schumann: Selected Songs
Schumann: Selected Songs1975 · Сингл · Peter Schreier
Релиз Schumann: Lieder
Schumann: Lieder1975 · Сингл · Norman Shetler

Norman Shetler
Артист

Norman Shetler

