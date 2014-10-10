Информация о правообладателе: Corona Classic Collection
Трек · 2014
Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastoral": IV. Thunderstorm. Allegro
Другие альбомы артиста
Beethoven: Symphonies Nos. 1,3,4,52016 · Сингл · Staatskapelle Dresden & Herbert Blomstedt
Beethoven: Leonore, Op. 722014 · Сингл · Staatskapelle Dresden & Herbert Blomstedt
Schubert: Complete Symphonies2013 · Сингл · Staatskapelle Dresden & Herbert Blomstedt
Beethoven: Symphonies Nos 1 & 32007 · Сингл · Staatskapelle Dresden & Herbert Blomstedt
Beethoven: Symphony No. 5 & 61979 · Сингл · Staatskapelle Dresden & Herbert Blomstedt
Herbert Blomstedt - Kapellmeister-Edition, Vol. 41974 · Сингл · Staatskapelle Dresden & Herbert Blomstedt