Träume am Kamin, Op. 143: II. Allegro grazioso
Beethoven: Piano Concerto No. 52020 · Сингл · Gewandhausorchester Leipzig
Beethoven: Unknown Masterworks, Vol. 12019 · Сингл · Kurt Masur
BEETHOVEN, L. Van: Piano Sonatas - Nos. 8, 14, 23 (Zechlin)1995 · Сингл · Dieter Zechlin
SCHUBERT, F.: Impromptus, Opp. 90 and 142 (Zechlin, A. Schmidt)1994 · Сингл · Dieter Zechlin
Schubert: Klaviersonaten D. 157 & D. 459 "Fünf Klavierstücke"1978 · Сингл · Dieter Zechlin
Schubert: Klaviersonaten D. 566 / D. 557 / D. 5371978 · Сингл · Dieter Zechlin
Schubert: Klaviersonaten D. 958 & D. 6251978 · Сингл · Dieter Zechlin
Schubert: Klaviersonaten D. 894 & D. 6641978 · Сингл · Dieter Zechlin
Franz Schubert: Piano Sonatas Nos. 19 and 20 (Zechlin)1976 · Сингл · Dieter Zechlin
Schubert: Klaviersonate D. 9601975 · Сингл · Dieter Zechlin
Schubert: Klaviersonaten D. 575 / D. 5681975 · Сингл · Dieter Zechlin
Schubert: Klaviersonate D. 850 / D. 7841975 · Сингл · Dieter Zechlin
Brahms: Liebeslieder-Walzer1975 · Сингл · Wolf-Dieter Hauschild
Schubert: Klaviersonate A-Moll / Klaviersonate C-Dur1974 · Сингл · Dieter Zechlin
Schubert: The Piano Sonatas1973 · Сингл · Dieter Zechlin
Schubert: Klaviersonate A-Dur / Klaviersonate C-Dur1973 · Сингл · Dieter Zechlin
Beethoven: Klaviersonaten No. 31 & 321970 · Сингл · Dieter Zechlin
Beethoven: Klaviersonate No. 291970 · Сингл · Dieter Zechlin
Beethoven: Klaviersonaten No. 17-201970 · Сингл · Dieter Zechlin
Beethoven: Klaviersonaten No. 21, 22 & 241970 · Сингл · Dieter Zechlin