Symphonies of Life, Vol. 54 - Gershwin: Rhapsody in Blue, Concerto, An American in Paris

2020 · Альбом · Cecile Ousset

Symphonies of Life, Vol. 53 - Gershwin: Rhapsody in Blue, Concerto, An American in Paris

2020 · Сингл · Radio-Sinfonieorchester Stuttgart

Cécile Ousset: The Recordings For Decca France

2019 · Альбом · Cecile Ousset

Ladmirault: Sonate pour violoncelle - De Caix d'Hervelois: Extraits du Premier livre de pièces de viole - Rameau: Cortège d'Églé, extrait des Fêtes d'Hébé (Mono Version)

2015 · Альбом · Maurice Maréchal

Gershwin: Piano Concerto, An American in Paris & Porgy and Bess Melodies

2013 · Альбом · George Gershwin

75 Years Ysaÿe & Queen Elisabeth Piano Competition

2013 · Альбом · Валерий Павлович Афанасьев

Chopin: Piano Sonatas 2 & 3 - Scherzi & Ballades

2003 · Альбом · Cecile Ousset

Brahms: Klavierkonzert No. 2

1976 · Сингл · Cecile Ousset

Mozart: Klaviersonaten No. 11, 10 & 8

1974 · Сингл · Cecile Ousset

Ravel: Gaspard de la nuit / Jeux d'eau / Miroirs

1971 · Сингл · Cecile Ousset

Debussy & Ravel: Works for Piano

1970 · Сингл · Cecile Ousset

Debussy: Cécile Ousset - Klavier

1969 · Сингл · Cecile Ousset

Ladmirault: Sonate pour violoncelle - De Caix d'Hervelois: Extraits du Premier livre de pièces de viole - Rameau: Cortège d'Églé, extrait des Fêtes d'Hébé