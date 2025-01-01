Информация о правообладателе: Berlin Classics
Rigoletto, Act II: "Ach! Weine, weine, o weine an meinem Herzen"
Другие альбомы артиста
Похожие артисты
Артист
Placido Domingo/Veronica Villaroel/Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden/Asher Fisch
Артист
Beverly Sills/Nicolai Gedda/Rolando Panerai/John Alldis Choir/Royal Philharmonic Orchestra/Aldo Ceccato
Артист
Montserrat Caballé/Placido Domingo/Chorus of the Royal Opera House, Covent Garden/Band of the Royal Military School of Music, Kneller Hall/New Philharmonia Orchestra/Riccardo Muti