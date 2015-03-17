Информация о правообладателе: 2015 cappo digital
Трек · 2015
Blues For Yolande
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
„Jazz Foundations „ Vol. 2 - Ben Webster2025 · Альбом · Ben Webster
„Honeysuckle Rose“ - Best Of2025 · Альбом · Ben Webster
Tenderly2023 · Альбом · Art Pepper
Coleman Hawkins Encounters Ben Webster2023 · Альбом · Coleman Hawkins
Ben Webster Meets Oscar Peterson2023 · Альбом · Oscar Peterson
BD Music Presents Ben Webster2023 · Альбом · Ben Webster
Tenderly2022 · Альбом · Ben Webster
Risen (Jamming with the Jazz Master)2022 · Альбом · Ben Webster
Love's Away2022 · Альбом · Ben Webster
Rockin' in Rhythm2022 · Альбом · Stan Getz
Blues for Yolande2022 · Альбом · The Decca Mixed Choir
Black Eye2022 · Альбом · Ben Webster
Mambocito Milo2022 · Альбом · Ben Webster
You've Changed2022 · Альбом · Coleman Hawkins
Time On My Hands2022 · Альбом · The Ben Webster Quintet
The Remasters2022 · Альбом · Ben Webster
Stage Show2022 · Альбом · Ben Webster
Arrows in the Gale2022 · Альбом · Ben Webster
J.A.P.T Live at Carnegie Hall, Sept 17th, 19552021 · Альбом · Roy Eldridge
The Ben Webster/Harry Edison Sessions2021 · Альбом · Billie Holiday