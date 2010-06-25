О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Другие альбомы артиста

Релиз Va Pensiero
Va Pensiero2022 · Сингл · Chor der Deutschen Staatsoper Berlin
Релиз Mozart: Sinfonie No. 28 & 29
Mozart: Sinfonie No. 28 & 292022 · Сингл · Sächsische Staatskapelle Dresden
Релиз Grieg: Orchestral Pieces
Grieg: Orchestral Pieces2021 · Сингл · Staatskapelle Berlin
Релиз Dvořák: Sinfonie No. 1
Dvořák: Sinfonie No. 12021 · Сингл · Otmar Suitner
Релиз Staatskapelle Berlin Legendary Eterna Recordings
Staatskapelle Berlin Legendary Eterna Recordings2020 · Сингл · Otmar Suitner
Релиз Quintessence Dvorák: Complete Symphonies
Quintessence Dvorák: Complete Symphonies2019 · Сингл · Staatskapelle Berlin
Релиз Opera Overtures, Choruses and Duets
Opera Overtures, Choruses and Duets2019 · Сингл · Otmar Suitner
Релиз Les grands chefs d'orchestre de la musique classique : Otmar Suitner, Vol. 1
Les grands chefs d'orchestre de la musique classique : Otmar Suitner, Vol. 12017 · Альбом · Bamberger Symphoniker
Релиз Peter Schreier sings Mozart Arias
Peter Schreier sings Mozart Arias2016 · Сингл · Sächsische Staatskapelle Dresden
Релиз Liszt: Orphée & Mazeppa (Mono Version)
Liszt: Orphée & Mazeppa (Mono Version)2015 · Сингл · Bamberger Symphoniker
Релиз Grieg: Peer Gynt Suites Nos. 1 & 2, Extracts (Mono Version)
Grieg: Peer Gynt Suites Nos. 1 & 2, Extracts (Mono Version)2015 · Сингл · Otmar Suitner
Релиз Mozart: Die Entführung aus dem Serail (Stereo Version)
Mozart: Die Entführung aus dem Serail (Stereo Version)2014 · Альбом · Sächsische Staatskapelle Dresden
Релиз Grieg: Peer Gynt, Suites Nos. 1 & 2 (Mono Version)
Grieg: Peer Gynt, Suites Nos. 1 & 2 (Mono Version)2013 · Альбом · Bamberger Symphoniker
Релиз History Records - Classical Edition 79 (Original Recordings - Remastered)
History Records - Classical Edition 79 (Original Recordings - Remastered)2012 · Альбом · Wiener Philharmoniker
Релиз History Records - Classical Edition 71 (Original Recordings - Remastered)
History Records - Classical Edition 71 (Original Recordings - Remastered)2012 · Альбом · Otmar Suitner
Релиз Martha Modl: The Portrait of a Legend (1950-1982)
Martha Modl: The Portrait of a Legend (1950-1982)2012 · Альбом · Martha Modl
Релиз Richard Strauss:Ein Heldenleben
Richard Strauss:Ein Heldenleben2010 · Альбом · Otmar Suitner
Релиз ClassicsOnline Exclusive: New Year in Vienna - Viennese Light Music performed at the 2011 New Year's Concert
ClassicsOnline Exclusive: New Year in Vienna - Viennese Light Music performed at the 2011 New Year's Concert2010 · Альбом · Various Artists
Релиз Je n'aime toujours pas le classique, mais ça j'aime bien
Je n'aime toujours pas le classique, mais ça j'aime bien2010 · Альбом · Various Artists
Релиз Franz Schubert: Symphony No. 3 & No. 6
Franz Schubert: Symphony No. 3 & No. 62010 · Альбом · Otmar Suitner

