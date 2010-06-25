Информация о правообладателе: Berlin Classics
Трек · 2010
Lyric Suite, Op. 54: VI. March of the Dwarfs - Conclusion
Другие альбомы артиста
Va Pensiero2022 · Сингл · Chor der Deutschen Staatsoper Berlin
Mozart: Sinfonie No. 28 & 292022 · Сингл · Sächsische Staatskapelle Dresden
Grieg: Orchestral Pieces2021 · Сингл · Staatskapelle Berlin
Dvořák: Sinfonie No. 12021 · Сингл · Otmar Suitner
Staatskapelle Berlin Legendary Eterna Recordings2020 · Сингл · Otmar Suitner
Quintessence Dvorák: Complete Symphonies2019 · Сингл · Staatskapelle Berlin
Opera Overtures, Choruses and Duets2019 · Сингл · Otmar Suitner
Les grands chefs d'orchestre de la musique classique : Otmar Suitner, Vol. 12017 · Альбом · Bamberger Symphoniker
Peter Schreier sings Mozart Arias2016 · Сингл · Sächsische Staatskapelle Dresden
Liszt: Orphée & Mazeppa (Mono Version)2015 · Сингл · Bamberger Symphoniker
Grieg: Peer Gynt Suites Nos. 1 & 2, Extracts (Mono Version)2015 · Сингл · Otmar Suitner
Mozart: Die Entführung aus dem Serail (Stereo Version)2014 · Альбом · Sächsische Staatskapelle Dresden
Grieg: Peer Gynt, Suites Nos. 1 & 2 (Mono Version)2013 · Альбом · Bamberger Symphoniker
History Records - Classical Edition 79 (Original Recordings - Remastered)2012 · Альбом · Wiener Philharmoniker
History Records - Classical Edition 71 (Original Recordings - Remastered)2012 · Альбом · Otmar Suitner
Martha Modl: The Portrait of a Legend (1950-1982)2012 · Альбом · Martha Modl
Richard Strauss:Ein Heldenleben2010 · Альбом · Otmar Suitner
ClassicsOnline Exclusive: New Year in Vienna - Viennese Light Music performed at the 2011 New Year's Concert2010 · Альбом · Various Artists
Je n'aime toujours pas le classique, mais ça j'aime bien2010 · Альбом · Various Artists
Franz Schubert: Symphony No. 3 & No. 62010 · Альбом · Otmar Suitner