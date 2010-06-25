Информация о правообладателе: Berlin Classics
Трек · 2010
Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331: III. Alla turca: Allegretto
Другие альбомы артиста
Symphonies of Life, Vol. 54 - Gershwin: Rhapsody in Blue, Concerto, An American in Paris2020 · Альбом · Cecile Ousset
Symphonies of Life, Vol. 53 - Gershwin: Rhapsody in Blue, Concerto, An American in Paris2020 · Сингл · Radio-Sinfonieorchester Stuttgart
Cécile Ousset: The Recordings For Decca France2019 · Альбом · Cecile Ousset
Ladmirault: Sonate pour violoncelle - De Caix d'Hervelois: Extraits du Premier livre de pièces de viole - Rameau: Cortège d'Églé, extrait des Fêtes d'Hébé (Mono Version)2015 · Альбом · Maurice Maréchal
Gershwin: Piano Concerto, An American in Paris & Porgy and Bess Melodies2013 · Альбом · George Gershwin
75 Years Ysaÿe & Queen Elisabeth Piano Competition2013 · Альбом · Валерий Павлович Афанасьев
Chopin: Piano Sonatas 2 & 3 - Scherzi & Ballades2003 · Альбом · Cecile Ousset
Brahms: Klavierkonzert No. 21976 · Сингл · Cecile Ousset
Mozart: Klaviersonaten No. 11, 10 & 81974 · Сингл · Cecile Ousset
Ravel: Gaspard de la nuit / Jeux d'eau / Miroirs1971 · Сингл · Cecile Ousset
Debussy & Ravel: Works for Piano1970 · Сингл · Cecile Ousset
Debussy: Cécile Ousset - Klavier1969 · Сингл · Cecile Ousset
Ladmirault: Sonate pour violoncelle - De Caix d'Hervelois: Extraits du Premier livre de pièces de viole - Rameau: Cortège d'Églé, extrait des Fêtes d'Hébé1960 · Альбом · Maurice Maréchal