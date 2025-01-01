О нас

Информация о правообладателе: Berlin Classics

Другие альбомы артиста

Релиз Piano-Concerto No. 2 In C Minor Op. 18
Piano-Concerto No. 2 In C Minor Op. 182025 · Сингл · Kurt Sanderling
Релиз Johann Sebastian Bach: Piano Concerto in D Minor, BWV 1052 - Haydn: Symphony No. 88 in G Major, Hob.1:88 - Ludwig Van Beethoven: Fantasia for Piano, Chorus and Orchestra in C, Op.80
Johann Sebastian Bach: Piano Concerto in D Minor, BWV 1052 - Haydn: Symphony No. 88 in G Major, Hob.1:88 - Ludwig Van Beethoven: Fantasia for Piano, Chorus and Orchestra in C, Op.802024 · Сингл · Kurt Sanderling
Релиз Tchaikovsky, rimsky-korsakoff, rachmaninov, prokofiev & glazunov: piano concerto - piano concerto no. 1 & no. 2
Tchaikovsky, rimsky-korsakoff, rachmaninov, prokofiev & glazunov: piano concerto - piano concerto no. 1 & no. 22022 · Альбом · Moscow Philharmonic Orchestra
Релиз Mahler: Das Lied von der Erde
Mahler: Das Lied von der Erde2022 · Сингл · Kurt Sanderling
Релиз Jean Sibelius: Symphony No. 2 In D Major, Op.43 - Sibelius: Symphony No. 5 In E Flat Major, Op. 82
Jean Sibelius: Symphony No. 2 In D Major, Op.43 - Sibelius: Symphony No. 5 In E Flat Major, Op. 822021 · Альбом · Ленинградский филармонический оркестр
Релиз Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 In D Minor, K. 466 - Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 In B-Flat Major, Op. 83
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 In D Minor, K. 466 - Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 In B-Flat Major, Op. 832021 · Альбом · Святослав Теофилович Рихтер
Релиз Sergej Rachmaninov: Piano Concerto No. 1 In F Sharp Minor, Op. 1 - Piano Concerto No. 2 In C Minor, Op. 18
Sergej Rachmaninov: Piano Concerto No. 1 In F Sharp Minor, Op. 1 - Piano Concerto No. 2 In C Minor, Op. 182021 · Альбом · Святослав Теофилович Рихтер
Релиз Johann Sebastian Bach: Piano Concerto in D Minor, Bwv 1052 - George Friderick Handel: Water Music (Suite)
Johann Sebastian Bach: Piano Concerto in D Minor, Bwv 1052 - George Friderick Handel: Water Music (Suite)2021 · Альбом · Kurt Sanderling
Релиз Frederyk Chopin: Piano Concerto No. 2 In F Major, Op. 21 - Sergej Prokofiev: Symphony for Cello and Orchestra, Op. 125
Frederyk Chopin: Piano Concerto No. 2 In F Major, Op. 21 - Sergej Prokofiev: Symphony for Cello and Orchestra, Op. 1252021 · Альбом · Kurt Sanderling
Релиз Ludwig Van Beethoven: Piano Concerto No. 5 In E-Flat Major, Op. 73 - Fantasia for Piano, Chorus and Orchestra in C, Op.80
Ludwig Van Beethoven: Piano Concerto No. 5 In E-Flat Major, Op. 73 - Fantasia for Piano, Chorus and Orchestra in C, Op.802021 · Альбом · Kurt Sanderling
Релиз Rachmaninoff: Symphony No. 2 in E minor, Op. 27
Rachmaninoff: Symphony No. 2 in E minor, Op. 272021 · Альбом · Ленинградский филармонический оркестр
Релиз Sviatoslav Richter Plays Piano Works by Beethoven: Choral Fantasy, Op. 80 / Cello Sonatas: No. 1, Op. 5 & No. 2, Op. 5
Sviatoslav Richter Plays Piano Works by Beethoven: Choral Fantasy, Op. 80 / Cello Sonatas: No. 1, Op. 5 & No. 2, Op. 52021 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Оркестровая сюита №1 до мажор, BWV 1066
Оркестровая сюита №1 до мажор, BWV 10662021 · Сингл · Kurt Sanderling
Релиз Beethoven: Piano Sonatas: Appassionata & Pathetique - Piano Concerto No. 3 - Bagatelle - Choral Fantasy
Beethoven: Piano Sonatas: Appassionata & Pathetique - Piano Concerto No. 3 - Bagatelle - Choral Fantasy2021 · Альбом · USSR RTV Large Symphony Orchestra
Релиз Концерт для фортепиано с оркестром
Концерт для фортепиано с оркестром2021 · Сингл · Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио
Релиз Beethoven: The 5 Piano Concertos by Emil Gilels
Beethoven: The 5 Piano Concertos by Emil Gilels2020 · Альбом · Kurt Sanderling
Релиз Haydn: The Paris Symphonies Nos.82-87
Haydn: The Paris Symphonies Nos.82-872020 · Альбом · Berliner Symphoniker
Релиз Beethoven: Piano Concerto No. 5
Beethoven: Piano Concerto No. 52020 · Сингл · Gewandhausorchester Leipzig
Релиз Milestones of a Legend: Sergei Prokofiev, Vol. 1
Milestones of a Legend: Sergei Prokofiev, Vol. 12019 · Альбом · Сергей Сергеевич Прокофьев
Релиз Milestones of a Legend: Sergei Prokofiev, Vol. 7
Milestones of a Legend: Sergei Prokofiev, Vol. 72019 · Альбом · Сергей Сергеевич Прокофьев

Похожие артисты

Kurt Sanderling
Артист

Kurt Sanderling

Karl Richter
Артист

Karl Richter

Münchener Bach-Orchester
Артист

Münchener Bach-Orchester

Валерий Абисалович Гергиев
Артист

Валерий Абисалович Гергиев

Boston Symphony Orchestra
Артист

Boston Symphony Orchestra

Karl Bohm
Артист

Karl Bohm

Sir Georg Solti
Артист

Sir Georg Solti

Charles Dutoit
Артист

Charles Dutoit

Sir Simon Rattle
Артист

Sir Simon Rattle

Chicago Symphony Orchestra
Артист

Chicago Symphony Orchestra

Joseph Haydn
Артист

Joseph Haydn

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Артист

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Walter Prystawski
Артист

Walter Prystawski