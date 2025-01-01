Информация о правообладателе: Berlin Classics
Clarinet Concerto No. 1 in F Minor, Op. 73, J. 114: II. Adagio ma non troppo
Другие альбомы артиста
Piano-Concerto No. 2 In C Minor Op. 182025 · Сингл · Kurt Sanderling
Johann Sebastian Bach: Piano Concerto in D Minor, BWV 1052 - Haydn: Symphony No. 88 in G Major, Hob.1:88 - Ludwig Van Beethoven: Fantasia for Piano, Chorus and Orchestra in C, Op.802024 · Сингл · Kurt Sanderling
Tchaikovsky, rimsky-korsakoff, rachmaninov, prokofiev & glazunov: piano concerto - piano concerto no. 1 & no. 22022 · Альбом · Moscow Philharmonic Orchestra
Mahler: Das Lied von der Erde2022 · Сингл · Kurt Sanderling
Jean Sibelius: Symphony No. 2 In D Major, Op.43 - Sibelius: Symphony No. 5 In E Flat Major, Op. 822021 · Альбом · Ленинградский филармонический оркестр
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 In D Minor, K. 466 - Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 In B-Flat Major, Op. 832021 · Альбом · Святослав Теофилович Рихтер
Sergej Rachmaninov: Piano Concerto No. 1 In F Sharp Minor, Op. 1 - Piano Concerto No. 2 In C Minor, Op. 182021 · Альбом · Святослав Теофилович Рихтер
Johann Sebastian Bach: Piano Concerto in D Minor, Bwv 1052 - George Friderick Handel: Water Music (Suite)2021 · Альбом · Kurt Sanderling
Frederyk Chopin: Piano Concerto No. 2 In F Major, Op. 21 - Sergej Prokofiev: Symphony for Cello and Orchestra, Op. 1252021 · Альбом · Kurt Sanderling
Ludwig Van Beethoven: Piano Concerto No. 5 In E-Flat Major, Op. 73 - Fantasia for Piano, Chorus and Orchestra in C, Op.802021 · Альбом · Kurt Sanderling
Rachmaninoff: Symphony No. 2 in E minor, Op. 272021 · Альбом · Ленинградский филармонический оркестр
Sviatoslav Richter Plays Piano Works by Beethoven: Choral Fantasy, Op. 80 / Cello Sonatas: No. 1, Op. 5 & No. 2, Op. 52021 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Оркестровая сюита №1 до мажор, BWV 10662021 · Сингл · Kurt Sanderling
Beethoven: Piano Sonatas: Appassionata & Pathetique - Piano Concerto No. 3 - Bagatelle - Choral Fantasy2021 · Альбом · USSR RTV Large Symphony Orchestra
Концерт для фортепиано с оркестром2021 · Сингл · Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио
Beethoven: The 5 Piano Concertos by Emil Gilels2020 · Альбом · Kurt Sanderling
Haydn: The Paris Symphonies Nos.82-872020 · Альбом · Berliner Symphoniker
Beethoven: Piano Concerto No. 52020 · Сингл · Gewandhausorchester Leipzig
Milestones of a Legend: Sergei Prokofiev, Vol. 12019 · Альбом · Сергей Сергеевич Прокофьев
Milestones of a Legend: Sergei Prokofiev, Vol. 72019 · Альбом · Сергей Сергеевич Прокофьев