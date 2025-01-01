О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Johannes Walter

Johannes Walter

Трек  ·  1966

Syrinx for Flute Solo, L. 129

Johannes Walter

Исполнитель

Johannes Walter

Трек Syrinx for Flute Solo, L. 129

#

Название

Альбом

1

Трек Syrinx for Flute Solo, L. 129

Syrinx for Flute Solo, L. 129

Johannes Walter

Lento - Music to Dream

2:57

Информация о правообладателе: Berlin Classics

Другие альбомы артиста

Релиз Beethoven: Unknown Masterworks, Vol. 9
Beethoven: Unknown Masterworks, Vol. 92020 · Сингл · Johannes Walter
Релиз Coração da Montanha
Coração da Montanha2003 · Альбом · Anísio Dias
Релиз Quantz: Flute Concertos
Quantz: Flute Concertos1989 · Сингл · Dresdner Kammersolisten
Релиз Johannes Walter spielt virtuose französische Flötenkonzerte
Johannes Walter spielt virtuose französische Flötenkonzerte1985 · Сингл · Johannes Walter
Релиз Debussy: Violin Sonata / Cello Sonata / Syrinx / Sonata for Flute, Viola and Harp
Debussy: Violin Sonata / Cello Sonata / Syrinx / Sonata for Flute, Viola and Harp1980 · Сингл · Joachim Bischof
Релиз Vivaldi: Flötenkonzerte, Op. 10
Vivaldi: Flötenkonzerte, Op. 101978 · Сингл · Friedemann Bätzel
Релиз Mozart: Sinfonia concertante / Konzert für Flöte, Harfe und Orchester
Mozart: Sinfonia concertante / Konzert für Flöte, Harfe und Orchester1976 · Сингл · Karl Schütte
Релиз Mozart: Flötenkonzert No. 1 / Oboenkonzert / Andante für Flöte
Mozart: Flötenkonzert No. 1 / Oboenkonzert / Andante für Flöte1975 · Сингл · Sächsische Staatskapelle Dresden
Релиз Bach: Sonaten für Flöte und Cembalo
Bach: Sonaten für Flöte und Cembalo1975 · Сингл · Johannes Walter
Релиз Mozart: Flötenkonzerte No. 1 & 2 / Andante, K. 315
Mozart: Flötenkonzerte No. 1 & 2 / Andante, K. 3151975 · Сингл · Sächsische Staatskapelle Dresden

Похожие артисты

Johannes Walter
Артист

Johannes Walter

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож