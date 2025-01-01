О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Walter Olbertz

Walter Olbertz

Трек  ·  1966

Piano Sonata No. 47b in F Major, Hob. XVI:47: II. Larghetto

Walter Olbertz

Исполнитель

Walter Olbertz

Трек Piano Sonata No. 47b in F Major, Hob. XVI:47: II. Larghetto

#

Название

Альбом

1

Трек Piano Sonata No. 47b in F Major, Hob. XVI:47: II. Larghetto

Piano Sonata No. 47b in F Major, Hob. XVI:47: II. Larghetto

Walter Olbertz

Lento - Music to Dream

4:20

Информация о правообладателе: Berlin Classics

Другие альбомы артиста

Релиз Beethoven: Unknown Masterworks, Vol. 6
Beethoven: Unknown Masterworks, Vol. 62020 · Сингл · Berliner Singakademie
Релиз Beethoven: Lieder
Beethoven: Lieder2006 · Сингл · Peter Schreier
Релиз Ernst Hermann Meyer: Lieder
Ernst Hermann Meyer: Lieder1988 · Сингл · Peter Schreier
Релиз Franz Joseph Haydn: Lieder (Auger, Olbert)
Franz Joseph Haydn: Lieder (Auger, Olbert)1982 · Сингл · Walter Olbertz
Релиз Schumann: Frauenliebe und -leben, Op. 42 / Lieder nach Rückert, Mörike und Goethe
Schumann: Frauenliebe und -leben, Op. 42 / Lieder nach Rückert, Mörike und Goethe1979 · Сингл · Arleen Auger
Релиз Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:40-43 & G1
Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:40-43 & G11977 · Сингл · Walter Olbertz
Релиз Haydn: Die Londoner Klaviersonaten
Haydn: Die Londoner Klaviersonaten1977 · Сингл · Walter Olbertz
Релиз Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:47-49 & deest Es-Dur
Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:47-49 & deest Es-Dur1977 · Сингл · Walter Olbertz
Релиз Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:20 & 37-39
Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:20 & 37-391977 · Сингл · Walter Olbertz
Релиз Haydn: Piano Sonatas
Haydn: Piano Sonatas1976 · Сингл · Walter Olbertz
Релиз Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:44-46 & Hob. XVII:D1
Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:44-46 & Hob. XVII:D11976 · Сингл · Walter Olbertz
Релиз Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:21-24
Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:21-241975 · Сингл · Walter Olbertz
Релиз Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:25-29
Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:25-291975 · Сингл · Walter Olbertz
Релиз Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:34-36
Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:34-361975 · Сингл · Walter Olbertz
Релиз Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:12-19
Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:12-191975 · Сингл · Walter Olbertz
Релиз Eisler: Klavierstücke für Kinder / Ouvertüre für 2 Klaviere / Dritte Klaviersonate / Thema und Variationen / Fuge in G-Moll
Eisler: Klavierstücke für Kinder / Ouvertüre für 2 Klaviere / Dritte Klaviersonate / Thema und Variationen / Fuge in G-Moll1975 · Сингл · Gerhard Erber
Релиз Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:30-33
Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:30-331975 · Сингл · Walter Olbertz
Релиз Eisler: Frühe Klavierwerke
Eisler: Frühe Klavierwerke1974 · Сингл · Walter Olbertz
Релиз Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:6-11
Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:6-111974 · Сингл · Walter Olbertz
Релиз Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:1-5
Haydn: Klaviersonaten Hob. XVI:1-51974 · Сингл · Walter Olbertz

Похожие артисты

Walter Olbertz
Артист

Walter Olbertz

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож