Ed Seery

Ed Seery

Трек  ·  2014

Stolen Dance

Ed Seery

Исполнитель

Ed Seery

Трек Stolen Dance

#

Название

Альбом

1

Трек Stolen Dance

Stolen Dance

Ed Seery

Simply the Best 2014 (Au Revoir Summer, Au Revoir Love)

5:15

Текст песни

I want you by my side

So that I never feel alone again

They've always been so kind

But now they've brought you away from me

I hope they didn't get your mind

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: MM Media Pool Records
