Информация о правообладателе: High-End Records

Другие альбомы артиста

Релиз Scriabin Piano Concerto Op. 20, Prometheus and Le Poème de l'extase
Scriabin Piano Concerto Op. 20, Prometheus and Le Poème de l'extase2016 · Альбом · Ambrosian Singers
Релиз Anonymous: Missa "Caput" (Mono Version)
Anonymous: Missa "Caput" (Mono Version)2016 · Альбом · Ambrosian Singers
Релиз Ravel - Boléro
Ravel - Boléro2015 · Сингл · Ambrosian Singers
Релиз Elisabeth Schwarzkopf Sings
Elisabeth Schwarzkopf Sings2015 · Альбом · Elisabeth Schwarzkopf
Релиз Purcell: Anthems and Church Music (Recorded Under the Auspices of the British Council) [Remastered]
Purcell: Anthems and Church Music (Recorded Under the Auspices of the British Council) [Remastered]2014 · Альбом · Wilfred Brown
Релиз Ravel: Bolero & Daphnis et Chloe
Ravel: Bolero & Daphnis et Chloe2012 · Альбом · Ambrosian Singers
Релиз Handel: The Messiah, Highlights
Handel: The Messiah, Highlights2012 · Альбом · I Solisti Veneti
Релиз Handel: The Messiah
Handel: The Messiah2012 · Альбом · Ambrosian Singers
Релиз Marilyn Hill Smith & Peter Morrison Sing Treasures of Operetta
Marilyn Hill Smith & Peter Morrison Sing Treasures of Operetta2004 · Альбом · Ambrosian Singers
Релиз The Christmas Album
The Christmas Album2004 · Сингл · Chamber Choir of the Arts Educational School
Релиз Gibbons: Anthems, Madrigals & Fantasies / Morley: Madrigals
Gibbons: Anthems, Madrigals & Fantasies / Morley: Madrigals1996 · Сингл · Alfred Deller
Релиз Händel: The Messiah
Händel: The Messiah1994 · Альбом · Ambrosian Singers
Релиз Les splendeurs de la musique sacrée, Vol. 9
Les splendeurs de la musique sacrée, Vol. 91990 · Альбом · Claudio Scimone
Релиз Händel: The Messiah - Highlights
Händel: The Messiah - Highlights1990 · Альбом · I Solisti Veneti
Релиз Rossini: Petite Messe Solennelle
Rossini: Petite Messe Solennelle1984 · Сингл · José Carreras
Релиз Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream
Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream1983 · Альбом · Arleen Auger
Релиз Jessye Norman - Sacred Songs
Jessye Norman - Sacred Songs1981 · Альбом · Jessye Norman
Релиз Jessye Norman - Spirituals
Jessye Norman - Spirituals1979 · Альбом · Ambrosian Singers
Релиз Bizet: Carmen
Bizet: Carmen1978 · Альбом · Plácido Domingo
Релиз Rossini: Elisabetta, Regina d'Inghilterra
Rossini: Elisabetta, Regina d'Inghilterra1976 · Сингл · London Symphony Orchestra

