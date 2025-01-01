О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Peter Schreier

Peter Schreier

,

Walter Olbertz

Трек  ·  1963

Schwanengesang, D. 957: No. 3, Frühlingssehnsucht

Peter Schreier

Исполнитель

Peter Schreier

Трек Schwanengesang, D. 957: No. 3, Frühlingssehnsucht

#

Название

Альбом

1

Трек Schwanengesang, D. 957: No. 3, Frühlingssehnsucht

Schwanengesang, D. 957: No. 3, Frühlingssehnsucht

Peter Schreier

,

Walter Olbertz

Frühlingsmelodien - Melodies of Spring

3:18

Информация о правообладателе: Berlin Classics

Другие альбомы артиста

Релиз Schütz: Matthäus-Passion
Schütz: Matthäus-Passion2024 · Сингл · Martin Flamig
Релиз Schumann: Lied Edition
Schumann: Lied Edition2023 · Сингл · Norman Shetler
Релиз J.S. Bach: Orchestral Sinfonias
J.S. Bach: Orchestral Sinfonias2023 · Сингл · Dresdner Philharmonie
Релиз Schütz: Die Sieben Worte Jesu Christ am Kreuz & Kleine Geistliche Konzerte
Schütz: Die Sieben Worte Jesu Christ am Kreuz & Kleine Geistliche Konzerte2023 · Сингл · Hermann Christian Polster
Релиз Bach; Brahms; Mauersberger; Schütz
Bach; Brahms; Mauersberger; Schütz2022 · Альбом · Traditional
Релиз Lieder zur Weihnacht
Lieder zur Weihnacht2021 · Сингл · Norman Shetler
Релиз Peter Schreier: Arien aus Kantaten von Johann Sebastian Bach
Peter Schreier: Arien aus Kantaten von Johann Sebastian Bach2021 · Сингл · Gewandhausorchester Leipzig
Релиз Bach: Matthäus-Passion
Bach: Matthäus-Passion2021 · Сингл · Erika Wüstmann
Релиз O sole mio
O sole mio2021 · Сингл · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Релиз Schöne, strahlende Welt
Schöne, strahlende Welt2021 · Сингл · Peter Schreier
Релиз Weihnachten mit Peter Schreier & Friends
Weihnachten mit Peter Schreier & Friends2020 · Альбом · Peter Schreier
Релиз Symphonies of Life, Vol. 81 - Ave Maria
Symphonies of Life, Vol. 81 - Ave Maria2020 · Альбом · Peter Schreier
Релиз Beethoven: Missa Solemnis
Beethoven: Missa Solemnis2020 · Сингл · Rundfunkchor Leipzig
Релиз Peter Schreier: Essentials
Peter Schreier: Essentials2020 · Сингл · Peter Schreier
Релиз Bach: Christmas Oratorio, BWV 248
Bach: Christmas Oratorio, BWV 2482019 · Сингл · Martin Flamig
Релиз Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion BWV 245
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion BWV 2452019 · Сингл · Marie Henriette Reinhold
Релиз Peter Schreier singt Volkslieder (Remastered)
Peter Schreier singt Volkslieder (Remastered)2019 · Сингл · Peter Schreier
Релиз Peter Schreier singt Weihnachtslieder (Remastered)
Peter Schreier singt Weihnachtslieder (Remastered)2018 · Сингл · Sächsische Staatskapelle Dresden
Релиз O Du Fröhliche! (Die schönsten deutschen Weihnachtslieder)
O Du Fröhliche! (Die schönsten deutschen Weihnachtslieder)2017 · Сингл · Thomanerchor Leipzig
Релиз Bach: Arias
Bach: Arias2017 · Альбом · Johann Sebastian Bach

Похожие артисты

Peter Schreier
Артист

Peter Schreier

Claudio Abbado
Артист

Claudio Abbado

Chamber Orchestra of Europe
Артист

Chamber Orchestra of Europe

Yannick Nézet-Séguin
Артист

Yannick Nézet-Séguin

Jacques Offenbach
Артист

Jacques Offenbach

Rafał Blechacz
Артист

Rafał Blechacz

Claudio Arrau
Артист

Claudio Arrau

Sir Edward Elgar
Артист

Sir Edward Elgar

Camille Saint-Saëns
Артист

Camille Saint-Saëns

Richard Bonynge
Артист

Richard Bonynge

Leopold Stokowski
Артист

Leopold Stokowski

Waldemar Döling
Артист

Waldemar Döling

Krystian Zimerman
Артист

Krystian Zimerman