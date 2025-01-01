Информация о правообладателе: Berlin Classics
Трек · 1971
Violin Partita No. 2 in D Minor, BWV 1004: V. Ciaccona
Другие альбомы артиста
Bach: Violinkonzerte2022 · Сингл · Kurt Masur
Beethoven: Violin Concerto2020 · Сингл · Gewandhausorchester Leipzig
Beethoven: Unknown Masterworks, Vol. 32019 · Сингл · Kammerorchester Berlin
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Trios Nos. 1, 3, 4, 5, 6 / Divertimento in B-Flat Major, K. 254 (Suske, Pfaender, Olbertz)1993 · Сингл · Karl Suske
Bach: Violin Sonatas and Partitas, BWV 1001-10061985 · Сингл · Karl Suske
Bach: Sonata I & Partita I1983 · Сингл · Karl Suske
Bach: Violinkonzerte1980 · Сингл · Giorgio Kröhner
BEETHOVEN, L. Van: Violin Sonatas Nos. 5 and 9 (Suske, Olbertz)1969 · Сингл · Karl Suske
Beethoven: Violinsonaten No. 4 & 51969 · Сингл · Karl Suske
Beethoven: Sonatas for Piano and Violin (Op. 47 & 30 No. 3) [Remastered]1968 · Сингл · Walter Olbertz