Lead Belly

Трек  ·  2011

The Christmas Song

Исполнитель

The Christmas Song

100 Christmas in Blues (100 Original Blues Christmas Songs)

2:43

Информация о правообладателе: X Select Records

Другие альбомы артиста

Релиз Easy Rider
Easy Rider2023 · Альбом · Muddy Waters
Релиз Leadbelly Vol. 4 1939-1947
Leadbelly Vol. 4 1939-19472023 · Альбом · Lead Belly
Релиз Brown Skin Girls
Brown Skin Girls2022 · Альбом · Robert Johnson
Релиз Skip to My Lou
Skip to My Lou2022 · Альбом · Lead Belly
Релиз The Pioneers of The Blues in 15 Vol.
The Pioneers of The Blues in 15 Vol.2021 · Альбом · Lead Belly
Релиз Midnight Special
Midnight Special2021 · Альбом · Lead Belly
Релиз Leadbelly - Vintage Sound
Leadbelly - Vintage Sound2020 · Альбом · Lead Belly
Релиз The Best Vintage Selection
The Best Vintage Selection2020 · Альбом · Lead Belly
Релиз Stones in My Passway
Stones in My Passway2020 · Альбом · Blind Boy Fuller
Релиз Midnight Special
Midnight Special2018 · Альбом · Lead Belly
Релиз Remastered Hits
Remastered Hits2018 · Альбом · Lead Belly
Релиз LeadBelly Remastered Collection Vol. 2
LeadBelly Remastered Collection Vol. 22018 · Альбом · Sonny Terry
Релиз Leadbelly
Leadbelly2018 · Альбом · Lead Belly
Релиз American Epic: The Best of Lead Belly
American Epic: The Best of Lead Belly2017 · Альбом · Lead Belly
Релиз Warlord
Warlord2017 · Сингл · Skittles
Релиз Milestones of a Legend - Delta Blues, Vol. 7
Milestones of a Legend - Delta Blues, Vol. 72017 · Альбом · Lead Belly
Релиз Lead Belly Remastered Collection
Lead Belly Remastered Collection2016 · Альбом · Lead Belly
Релиз The Magic Masters
The Magic Masters2016 · Альбом · Lead Belly
Релиз Golden Country: Best Of Lead Belly
Golden Country: Best Of Lead Belly2015 · Альбом · Lead Belly
Релиз The Classic Years
The Classic Years2015 · Альбом · Lead Belly

Похожие артисты

Lead Belly
Артист

Lead Belly

Robert Johnson
Артист

Robert Johnson

Pee Wee Crayton
Артист

Pee Wee Crayton

Roy Acuff 
Артист

Roy Acuff 

Roy Brown
Артист

Roy Brown

T-Bone Walker
Артист

T-Bone Walker

Mississippi Fred McDowell
Артист

Mississippi Fred McDowell

Vic Schoen & His Orchestra
Артист

Vic Schoen & His Orchestra

Billy Holiday
Артист

Billy Holiday

Charles Brown
Артист

Charles Brown

Teddy Wilson And His Orchestra
Артист

Teddy Wilson And His Orchestra

Louis Jordan
Артист

Louis Jordan

Cole Porter
Артист

Cole Porter