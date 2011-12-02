Информация о правообладателе: X Select Records
Трек · 2011
When Was Jesus Born
Другие альбомы артиста
Walk in the Light2015 · Альбом · The Heavenly Gospel Singers
The Heavenly Gospel Singers' When The Gate Swings Open2006 · Альбом · The Heavenly Gospel Singers
Heavenly Gospel Singers Vol. 4 (1939-1941)1996 · Альбом · The Heavenly Gospel Singers
Heavenly Gospel Singers Vol. 1 (1935-1936)1996 · Альбом · The Heavenly Gospel Singers
Heavenly Gospel Singers Vol. 2 (1936-1937)1996 · Альбом · The Heavenly Gospel Singers
Heavenly Gospel Singers Vol. 3 (1938-1939)1996 · Альбом · The Heavenly Gospel Singers