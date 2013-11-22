Информация о правообладателе: Hoogan Records
Трек · 2013
What Now My Love? (Remastered)
Другие альбомы артиста
Shirley Bassey - The Early Years2023 · Альбом · Shirley Bassey
Merry Christmas and A Happy New Year from Shirley Bassey2023 · Сингл · Shirley Bassey
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Shirley Bassey2023 · Сингл · Shirley Bassey
They all played: W.C. Handy's St. Louis Blues2023 · Альбом · Dave Brubeck
Goldfinger (The Amazing Shirley Bassey)2023 · Альбом · Shirley Bassey
Music around the World by Shirley Bassey2023 · Сингл · Shirley Bassey
Shirley Bassey2023 · Альбом · Shirley Bassey
Kiss Me Honey Honey, Kiss Me2022 · Альбом · Shirley Bassey
Summer of Love with Shirley Bassey2022 · Сингл · Shirley Bassey
Night Hike2022 · Альбом · Shirley Bassey
In Black and White2022 · Альбом · Shirley Bassey
Only One Waltz More2022 · Альбом · Shirley Bassey
Driving Force2022 · Альбом · Shirley Bassey
At the Folk Festival2022 · Альбом · Shirley Bassey
A Happy New Year2021 · Альбом · Shirley Bassey
Winter Wonderland2021 · Альбом · Shirley Bassey
Under The Christmas Tree2021 · Альбом · Shirley Bassey
The Reaping2021 · Альбом · Shirley Bassey
I Aint A-Goin' To Weep No More2021 · Альбом · Shirley Bassey
I'll Never Fall In Love Again2021 · Сингл · Shirley Bassey