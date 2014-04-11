О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Werly Fairburn

Werly Fairburn

Трек  ·  2014

Good Deal Lucille (Remastered)

Werly Fairburn

Исполнитель

Werly Fairburn

Трек Good Deal Lucille (Remastered)

#

Название

Альбом

1

Трек Good Deal Lucille (Remastered)

Good Deal Lucille (Remastered)

Werly Fairburn

Vinyl Heroes: Hillbilly and Rockabilly

2:10

Информация о правообладателе: music all records

Другие альбомы артиста

Релиз Tonight You Belong to Me
Tonight You Belong to Me2020 · Альбом
Релиз Rockabilly Hall of Fame
Rockabilly Hall of Fame2018 · Альбом · Werly Fairburn
Релиз Broken Hearted Me
Broken Hearted Me2015 · Альбом · Werly Fairburn
Релиз All the Time
All the Time2015 · Альбом · Werly Fairburn
Релиз Titanium Hits
Titanium Hits2014 · Альбом · Werly Fairburn
Релиз The Rockabilly Collection 1953-1959
The Rockabilly Collection 1953-19592013 · Альбом · Werly Fairburn
Релиз My Heart Is On Fire
My Heart Is On Fire2011 · Альбом · Werly Fairburn
Релиз My Crazy World (Of Make Believe) / There's Something on Your Mind
My Crazy World (Of Make Believe) / There's Something on Your Mind1968 · Сингл · Werly Fairburn

