Трек · 2014
Run Boy (Remastered)
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: X Select Records
Текст песни
Well, you and your true love have parted
And you left her all alone
Don't tell the kids until it's to late
Just say that the fault was your own
Чтобы увидеть полный текст,
Другие альбомы артиста
George Jones - A Good Year For The Roses2025 · Альбом · George Jones
20 Golden Hits2024 · Альбом · George Jones
Merry Christmas and A Happy New Year from George Jones, Vol. 22023 · Альбом · George Jones
Merry Christmas and A Happy New Year from George Jones, Vol. 12023 · Альбом · George Jones
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de George Jones, Vol. 22023 · Альбом · George Jones
George Jones "The Rolls-Royce of Country Music" 50 Successes2023 · Альбом · George Jones
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de George Jones, Vol. 12023 · Альбом · George Jones
Merle Haggard And George Jones2023 · Альбом · Merle Haggard
Music around the World by George Jones, Vol. 22023 · Альбом · George Jones
Music around the World by George Jones, Vol. 12023 · Альбом · George Jones
Tender Years2023 · Альбом · George Jones
20 Super Hits - Gospel2023 · Альбом · George Jones
The Complete Collection (Volume 1)2023 · Альбом · George Jones
The Complete Collection (Volume 2)2023 · Альбом · George Jones
20 Original Classics2023 · Альбом · George Jones
Brothers Of A Bottle2023 · Альбом · George Jones
Summer of Love with George Jones, Vol. 22022 · Альбом · George Jones
Summer of Love with George Jones, Vol. 12022 · Альбом · George Jones
Your Heart2022 · Альбом · George Jones
Cold Cold Heart2022 · Альбом · George Jones