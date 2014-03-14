Информация о правообладателе: Am.Ra Discos
Трек · 2014
Febbre di musica
Bizet: Carmen2023 · Альбом · Fiorenza Cossotto
Arturo Testa - Vintage Cafè2020 · Альбом · Arturo Testa
Arturo Testa - Gold Collection2020 · Альбом · Arturo Testa
Arturo Selection2020 · Альбом · Arturo Testa
Greatest Hits2019 · Альбом · Arturo Testa
Febbre di musica2016 · Сингл · Arturo Testa
Sono Il VentoIo / Tu Sei Qui2016 · Сингл · Arturo Testa
Libero / Piove2016 · Сингл · Arturo Testa
Perdereti / Romántica2016 · Сингл · Arturo Testa
Gridare Di Gioia / Partir Con Te2016 · Сингл · Arturo Testa
Perderti2014 · Альбом · Arturo Testa
Io sono il vento2014 · Альбом · Arturo Testa
Tu venisti dal mare2014 · Сингл · Arturo Testa
San Remo 1959 (Mono Version)2014 · Альбом · Wilma De Angelis
Festival de San Remo 1960 (Mono Version)2014 · Альбом · Arturo Testa
Centomila volte2014 · Сингл · Arturo Testa
Febbre di musica (Festival di Sanremo 1961)2013 · Сингл · Arturo Testa
Centomila volte1962 · Сингл · Arturo Testa