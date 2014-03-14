La vita é rosa

La stella piu bella

Luciano tajoli w Napoli medley: 'o surdato 'nnammurato / 'nu quarto 'e luna / Maria marì (oj marì) / Aggio perduto 'o suonno / Anema e core / 'o ciucciariello / Luna rossa / Me so' 'mbriacato 'e sole / Malafemmena / Chiove / Vierno / Scalinatella