О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Benny Goodman

Benny Goodman

and

His Orchestra

Трек  ·  2015

It Had To Be You

Benny Goodman

Исполнитель

Benny Goodman

Трек It Had To Be You

#

Название

Альбом

1

Трек It Had To Be You

It Had To Be You

Benny Goodman

,

His Orchestra

Show Down

2:54

Информация о правообладателе: 2015 fsp analog

Другие альбомы артиста

Релиз These Foolish Things - The Best Of Benny Goodman
These Foolish Things - The Best Of Benny Goodman2025 · Альбом · Benny Goodman
Релиз „The Swing Of Things“ - Benny Goodman
„The Swing Of Things“ - Benny Goodman2025 · Альбом · Benny Goodman
Релиз Masters Of The Last Century: Best of Benny Goodman
Masters Of The Last Century: Best of Benny Goodman2025 · Альбом · Benny Goodman
Релиз Mr. Gershwin
Mr. Gershwin2024 · Сингл · George Gershwin
Релиз No Music, No Life
No Music, No Life2023 · Альбом · Benny Goodman
Релиз They all played: W.C. Handy's St. Louis Blues
They all played: W.C. Handy's St. Louis Blues2023 · Альбом · Bill Coleman
Релиз Benny Goodman in Moscow, Vol. 2
Benny Goodman in Moscow, Vol. 22023 · Альбом · Benny Goodman
Релиз Jingle Bells
Jingle Bells2023 · Сингл · Benny Goodman
Релиз Let's Dance
Let's Dance2023 · Сингл · Benny Goodman
Релиз Stealing Apples
Stealing Apples2023 · Сингл · Lionel Hampton
Релиз Benny In Brussels, Vol. 2
Benny In Brussels, Vol. 22023 · Альбом · Benny Goodman
Релиз Benny In Brussels, Vol. 1
Benny In Brussels, Vol. 12023 · Альбом · Benny Goodman
Релиз Benny Goodman Plays World Favorites In High-Fidelity
Benny Goodman Plays World Favorites In High-Fidelity2023 · Альбом · Benny Goodman
Релиз Mozart: Clarinet Concerto K. 622 & Clarinet Quintet, Op. 108, K. 581
Mozart: Clarinet Concerto K. 622 & Clarinet Quintet, Op. 108, K. 5812023 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Blue Skies
Blue Skies2023 · Альбом · Benny Goodman
Релиз Warp and Woof (Pure Vintage Jazz)
Warp and Woof (Pure Vintage Jazz)2023 · Альбом · John Coltrane
Релиз The Sound of Music
The Sound of Music2022 · Альбом · Benny Goodman
Релиз Blue in Green (Classic Cozy Instrumentals)
Blue in Green (Classic Cozy Instrumentals)2022 · Альбом · Louis Armstrong
Релиз Sweethearts on Parade - The Smithsonian Collection of Classic Jazz
Sweethearts on Parade - The Smithsonian Collection of Classic Jazz2022 · Сингл · Benny Goodman
Релиз I'm Coming Virginia
I'm Coming Virginia2022 · Альбом · Benny Goodman

Похожие артисты

Benny Goodman
Артист

Benny Goodman

Артист

Артист

Артист

Артист

Артист

Артист

Артист

Артист

Артист

Артист

Артист

Артист