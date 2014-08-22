О нас

Roy Eldridge

Roy Eldridge

Трек  ·  2014

Summertime

Roy Eldridge

Исполнитель

Roy Eldridge

Трек Summertime

Название

Альбом

1

Трек Summertime

Summertime

Roy Eldridge

Smooth Jazz Bar Music

5:03

Информация о правообладателе: NK32 Records

Другие альбомы артиста

Релиз „The Swing Of Things“ - Roy Eldridge
„The Swing Of Things“ - Roy Eldridge2025 · Альбом · Roy Eldridge
Релиз „Let Me Off Uptown“ - The Best Of Roy Eldridge
„Let Me Off Uptown“ - The Best Of Roy Eldridge2025 · Альбом · Roy Eldridge
Релиз A Passion for Jazz Vol. 64
A Passion for Jazz Vol. 642025 · Альбом · Roy Eldridge
Релиз Jazz At The Philharmonic (JATP) - Carnegie Hall Concert 1952, Vol. 1
Jazz At The Philharmonic (JATP) - Carnegie Hall Concert 1952, Vol. 12023 · Альбом · Jazz at the Philharmonic All-Stars
Релиз Fish Market
Fish Market2023 · Альбом · Roy Eldridge
Релиз Twilight Time
Twilight Time2022 · Альбом · Roy Eldridge
Релиз Relaxing Jazz
Relaxing Jazz2022 · Альбом · The Coleman Hawkins Sextet
Релиз Jatp: Complete Live in Stockholm. November 21, 1960
Jatp: Complete Live in Stockholm. November 21, 19602022 · Альбом · Leo Wright
Релиз J.A.P.T Live at Carnegie Hall, Sept 17th, 1955
J.A.P.T Live at Carnegie Hall, Sept 17th, 19552021 · Альбом · Roy Eldridge
Релиз Meets Getz, Eldridge, Pepper and Giuffre
Meets Getz, Eldridge, Pepper and Giuffre2021 · Альбом · Stan Getz
Релиз Complete Live at the Bayou Club 1959 with Roy Eldridge
Complete Live at the Bayou Club 1959 with Roy Eldridge2021 · Альбом · Roy Eldridge
Релиз Live in Stockholm 1957
Live in Stockholm 19572021 · Альбом · Roy Eldridge
Релиз 6TET & 7TET: Complete Studio Masters
6TET & 7TET: Complete Studio Masters2021 · Альбом · Harry "Sweets" Edison
Релиз St. Nicholas - For Young Folks
St. Nicholas - For Young Folks2021 · Альбом · Dizzy Gillespie
Релиз Roy Eldridge - Vintage Sounds
Roy Eldridge - Vintage Sounds2021 · Альбом · Roy Eldridge
Релиз Perdido
Perdido2021 · Альбом · Coleman Hawkins
Релиз High Class
High Class2021 · Альбом · Roy Eldridge
Релиз Little Jazz Classics
Little Jazz Classics2021 · Альбом · Roy Eldridge
Релиз Mysterious Blues (EP)
Mysterious Blues (EP)2021 · Альбом · Max Roach
Релиз Newport Rebels
Newport Rebels2021 · Альбом · Jo Jones

Похожие артисты

Roy Eldridge
Артист

Roy Eldridge

Duke Ellington
Артист

Duke Ellington

Paul Desmond
Артист

Paul Desmond

Johnny Hartman
Артист

Johnny Hartman

Igor Butman
Артист

Igor Butman

The Jazz Messengers
Артист

The Jazz Messengers

Wynton Marsalis
Артист

Wynton Marsalis

Buddy Clark
Артист

Buddy Clark

Clark Terry
Артист

Clark Terry

Anton Baronin
Артист

Anton Baronin

Ray Brown
Артист

Ray Brown

John Patitucci
Артист

John Patitucci

Jimmy Giuffre
Артист

Jimmy Giuffre