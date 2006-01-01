Трек · 2006
Bu Gece
Информация о правообладателе: Dogan Müzik Yapim
Bu gece başımdan geçenlere değil
Kafamdan geçenlere içtim
Aklıma esen şeytana uymak
Yine sen olacaksın sebebim
Gözüm kara, başım dik
