Buraya kadarmış ömrü bu sevdanıninceldi ve koptubizim bağımızboşa arama yanlışlığıyitirilen en mühimiydisaygımız alttan almadık birbirimizialmadıkça birbirimize battıkhoş değildi sarfedilen sözlersonunda parçalandık dönüp başa bakmayalım aşkımbaktıkça bir yerlerden çıkareskiler filmi başa sarmayalım aşkımsardıkça izlenir aynı yerler...