Artie Shaw

Artie Shaw

Трек  ·  2015

Someday Sweetheart

Artie Shaw

Исполнитель

Artie Shaw

Трек Someday Sweetheart

#

Название

Альбом

1

Трек Someday Sweetheart

Someday Sweetheart

Artie Shaw

All Night in Music

3:02

Информация о правообладателе: Underground Inside Records

Другие альбомы артиста

Релиз Begin The Beguine - Best of
Begin The Beguine - Best of2025 · Альбом · Artie Shaw
Релиз Masters Of The Last Century: Best of Artie Shaw
Masters Of The Last Century: Best of Artie Shaw2025 · Альбом · Artie Shaw
Релиз „Jazz Foundations“ Vol. 1 - Artie Shaw
„Jazz Foundations“ Vol. 1 - Artie Shaw2025 · Альбом · Artie Shaw
Релиз Who's Excited
Who's Excited2022 · Сингл · Artie Shaw
Релиз Arti
Arti2022 · Альбом · Artie Shaw
Релиз Pent Up in a Penthouse
Pent Up in a Penthouse2022 · Альбом · Red Norvo
Релиз Whistling Gypsy Waltz
Whistling Gypsy Waltz2022 · Альбом · Marek Weber
Релиз Five Famous jazz Clarinettist
Five Famous jazz Clarinettist2022 · Альбом · Benny Goodman
Релиз Those Draftin' Blues
Those Draftin' Blues2022 · Альбом · Artie Shaw
Релиз Fresh Fruit
Fresh Fruit2022 · Альбом · Artie Shaw
Релиз Arrows in the Gale
Arrows in the Gale2022 · Альбом · Artie Shaw
Релиз Frenesi/ White Christmas
Frenesi/ White Christmas2021 · Альбом · Artie Shaw
Релиз Fantastic Christmas Songs
Fantastic Christmas Songs2021 · Альбом · Artie Shaw
Релиз I'm Looking for an Angel
I'm Looking for an Angel2021 · Альбом · Artie Shaw
Релиз Riding Where Sunshine
Riding Where Sunshine2021 · Альбом · Artie Shaw
Релиз Wild Mood Best Tracks
Wild Mood Best Tracks2021 · Альбом · Artie Shaw
Релиз City Bouncing Uptown
City Bouncing Uptown2021 · Альбом · Artie Shaw
Релиз Sweet Saturday Night
Sweet Saturday Night2021 · Альбом · Artie Shaw
Релиз Deep In My Music
Deep In My Music2021 · Альбом · Artie Shaw
Релиз Begin the Beguine
Begin the Beguine2021 · Альбом · Artie Shaw

