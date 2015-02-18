О нас

Margot Eskens

Margot Eskens

Трек  ·  2015

Damals war alles so schön

Margot Eskens

Исполнитель

Margot Eskens

Трек Damals war alles so schön

#

Название

Альбом

1

Трек Damals war alles so schön

Damals war alles so schön

Margot Eskens

Melodie einer Nacht

2:50

Информация о правообладателе: Voto

Другие альбомы артиста

Релиз Hits
Hits2024 · Альбом · Margot Eskens
Релиз Schlagerstar
Schlagerstar2024 · Альбом · Margot Eskens
Релиз Margot Eskens, Vol. 2
Margot Eskens, Vol. 22024 · Альбом · Margot Eskens
Релиз Margot Eskens, Vol. 3
Margot Eskens, Vol. 32024 · Альбом · Margot Eskens
Релиз Margot Eskens, Vol. 1
Margot Eskens, Vol. 12024 · Альбом · Margot Eskens
Релиз Margot Eskens, Vol. 4
Margot Eskens, Vol. 42024 · Альбом · Margot Eskens
Релиз Cindy, Oh Cindy
Cindy, Oh Cindy2023 · Альбом · Margot Eskens
Релиз Greatest Hits
Greatest Hits2023 · Альбом · Margot Eskens
Релиз Tiritomba
Tiritomba2022 · Альбом · Margot Eskens
Релиз Mein Walzer D'amor - Sommerlieder Von Margot Eskens
Mein Walzer D'amor - Sommerlieder Von Margot Eskens2022 · Альбом · Peter Alexander
Релиз Drei Takte Musik im Herzen
Drei Takte Musik im Herzen2021 · Альбом · Udo Jürgens
Релиз Himmelblaue Serenade
Himmelblaue Serenade2020 · Альбом · Gerhard Wendland
Релиз Über alle sieben Meere
Über alle sieben Meere2020 · Альбом · Old Merry Tale Jazzband
Релиз Ich möcht mit Dir träumen
Ich möcht mit Dir träumen2020 · Альбом · Die Blauen Jungs
Релиз Der lachende Vagabund
Der lachende Vagabund2020 · Альбом · Lolita
Релиз Der Mond hält seine Wacht'
Der Mond hält seine Wacht'2020 · Альбом · Hula Hawaiian Quartett
Релиз Auf der Piazza von Milano
Auf der Piazza von Milano2020 · Альбом · Die Playboys
Релиз Mister Patton aus Manhattan
Mister Patton aus Manhattan2020 · Альбом · Die Straßenmusikanten
Релиз Lolita, zwei weiße Möwen fliegen
Lolita, zwei weiße Möwen fliegen2020 · Альбом · Hula Hawaiian Quartett
Релиз Steig' in das Traumboot der Liebe
Steig' in das Traumboot der Liebe2020 · Альбом · Die Montecarlos

